El nuevo Dell Concept Luna no tiene tornillos, pero se puede desmontar a mano en segundos

El nuevo Dell Concept Luna no tiene tornillos, pero se puede desmontar...

En la actualidad, cuando algunos de nuestros dispositivos tienen problemas, terminamos reemplazándolos en lugar de repararlos. Las trabas a nivel de diseño y los altos costes de servicio no suelen dejarnos otra opción, pero iniciativas como el “derecho a reparar” están impulsando a los fabricantes adoptar otra postura. Dell es uno de ellos, y lo está haciendo con Concept Luna.

Dell presentó este concepto de ordenador “sostenible y fácil de reparar” hace un año. El dispositivo se presentaba con un chasis de aluminio, una placa base de tamaño reducido y una importante reducción en el número de piezas internas. Además, presumía de solo necesitar un tipo de destornillador para para trabajar con los cuatro únicos tornillos que impedían su apertura.

Nuevo Concept Luna: ‘adiós’ tornillos, ‘hola’ robot

El fabricante estadounidense ha seguido trabajando en su concepto y este jueves ha presentado una nueva versión que da un salto importante en materia de reparabilidad: se despide completamente de los tornillos. En su lugar, el ordenado solo necesita una pequeña herramienta para destrabar la carcasa. Una vez superado ese paso, el usuario puede desmontarlo manualmente.

Como podemos ver en las imágenes, se puede acceder muy rápidamente a los componentes internos del ordenador, todo sin herramientas y solo utilizando las manos. Primero se desmonta la pieza superior, después el teclado, los altavoces, la batería y la placa base con el procesador. La pantalla también se puede quitar removiendo un soporte y deslizándola hacia abajo.

Por lo general, los técnicos suelen demorar varios minutos en para desarmar un portátil. En el proceso deben lidiar con distintos tipos de tornillos, adhesivos y cables. Según explica el fabricante, este nivel de complejidad ha desaparecido con el nuevo Concept Luna, permitiendo que cualquier persona puede acceder a los componentes del portátil para repararlo o actualizarlo fácilmente.

Hablamos de técnicos, pero Dell también ha presentado un robot que puede reparar íntegramente sus portátiles conceptuales. Cuando la máquina recibe el ordenador defectuoso, esta lee un código QR que le brinda detalles sobre su configuración de hardware. Después empieza un diagnóstico que le permite identificar los componentes que están dando fallos para reemplazarlos rápidamente.

El concepto del ordenador es realmente interesante, pero es solo eso, un concepto. Dell lo describe como una visión a largo plazo que forma parte de sus objetivos de sustentabilidad. “Es un concepto para probar los límites de nuestro diseño, pero no esperamos que se fabriquen”, han respondido cuando les hemos preguntado si Concept Luna podría volverse un producto comercial.

Como podemos ver, no hay una fecha en el horizonte para que Dell empiece a implementar estas mejoras. Eso sí, esto no quiere decir que los portátiles modulares no existan. Framework, por ejemplo, es un producto comercial que destaca por sus amplias posibilidades de actualización y reparabilidad. De hecho, puede desmontarse con un destornillador incluido en la caja.

Imágenes: Dell

