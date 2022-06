El nuevo MacBook Pro M2 de 13” tiene un SSD hasta un 50% más lento que el del modelo antiguo

La keynote inaugural de la WWDC 2022, realizada a principios de este mes, nos dejó una buena cantidad de novedades y sorpresas, entre ellas, la presentación del MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M2, que recientemente ha empezado a llegar a las tiendas y a los primeros clientes. Con esto, han aparecido una serie de pruebas que revelan que las unidades SSD del modelo de entrada de este nuevo ordenador de Apple son más lentas que las del modelo de generación anterior.

¿Cómo? Sí, Vadim Yuryev, el responsable del canal de YouTube Max Tech, tras un análisis a fondo, ha llegado a la conclusión de que el modelo base del nuevo MacBook Pro M2, que tiene 256 GB de almacenamiento, ofrece velocidades de escritura hasta un 33% más lentas en relación al modelo equivalente lanzado en 2021, el MacBook Pro M1. La disparidad se hace mucho más notoria a nivel de velocidad de escritura, con una diferencia de hasta el 50%.

Ordenador de nueva generación, SSD más lento

¿Cómo se ha realizado esta prueba? Según el vídeo, se ha utilizado Disk Speed ​​Tess de Blackmagic, una herramienta que permite evaluar en rendimiento de una unidad de almacenamiento interna o externa en un ordenador Mac. La aplicación tiene una interfaz muy sencilla. Al hacer clic en el botón de inicio, Disk Speed ​​Tess mueve una gran cantidad de datos, los analiza y muestra los resultados. En este caso han sido los siguientes:

MacBook Pro de 13 pulgadas (M1/256 GB). Velocidad de lectura: 2900 MB/s .

. MacBook Pro de 13 pulgadas (M2/256 GB). Velocidad de lectura: 1446 MB/s .

. MacBook Pro de 13 pulgadas (M1/256 GB). Velocidad de escritura: 2215 MB/s .

. MacBook Pro de 13 pulgadas (M2/256 GB). Velocidad de escritura: 1463 MB/s.

¿Cuál es la razón detrás de esta diferencia de rendimiento? De acuerdo a Created Tech, Apple ha cambiado la configuración de almacenamiento SSD del MacBook Pro M2 de gama de entrada. El MacBook Pro equivalente con chip M1 tiene dos chips NAND de 128 GB. Sin embargo, modelo de este año cuenta con un solo chip NAND de 256 GB, por lo que no puede beneficiarse de las velocidades que se consiguen con chips combinados.

Lo cierto es que no se sabe por qué los de Cupertino han decidido hacer este cambio. Uno de los motivos podría ser que utilizar un chip NAND en lugar de dos sería más barato, pero no hay certezas de esto. Eso sí, el MacBook Pro M2 con 512 GB de almacenamiento no está afectado, por lo que se presenta como una alternativa para tener un SSD más rápido. Sin embargo, es un modelo 230 euros más caro: 1.849 euros frente a los 1.619 euros de la opción de entrada. ¿Se presentará el mismo problema con el nuevo MacBook Air M2? Tendremos que esperar para saberlo.

En Xataka | Hemos ido a una Apple Store un martes a las tres de la mañana para saber quién compra en la Apple Store un martes a las tres de la mañana