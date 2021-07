El nuevo Maglev hace su debut en China: el tren más rápido del mundo con levitación magnética capaz de alcanzar los 600 km/h

El nuevo Maglev chino está considerado el tren más rápido del mundo, aunque todavía tiene por demostrar que es capaz de superar la marca establecida en 2015 por el tren con levitación magnética de Japón. Ahora, el tren construido por la China Railway Rolling Stock Corporation ha efectuado su primer recorrido público en Qingdao, China.

Con una velocidad operativa de hasta 600 kilómetros por hora, el Maglev doble la velocidad de nuestro AVE, gracias en parte a ese sistema de levitación magnética que le hace «flotar» por encima de la vía.

Este nuevo Maglev no es el primero de China. En Shanghái su tren con levitación magnética recorre una vía de 30 kilómetros y alcanza los 431 km/h, lejos de lo que anuncia el nuevo modelo que ahora sale de la línea de producción.

Según explican los responsables, este tren permitirá hacer la ruta entre Beijing y Shanghái en aproximadamente 3,5 horas, lo que actualmente es unas 5,5 horas en la alta velocidad o 4,5 horas en avión. Según un informe de la CRRC enviado a Global Times, el Maglev es el vehículo terrestre más rápido disponible para un rango de 1.500 kilómetros.

El tren no levita constantemente. Es cuando alcanza suficiente velocidad (aproximadamente partir de los 100 km/h) cuando empieza a producirse suficiente energía para levantarlo.

Otra de las incorporaciones es su sistema de frenado, que reduce la distancia más de un 50% hasta los 10 kilómetros. Un avance que le permitirá estar más tiempo circulando a gran velocidad y poder frenar cuando se está más cerca del destino.

A new high-speed maglev #train made its public debut in Qingdao, Shandong province. The train, developed in China, can reach a top speed of 600 kilometers per hour. The train unveiled this week was the first to roll off the production line. pic.twitter.com/OafhjgJ4h4

— China Daily (@ChinaDaily) July 22, 2021