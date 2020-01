El nuevo OnePlus Concept One llegará al CES 2020 con una original cámara trasera electrocromática que hace chas y aparece a tu lado

Cámaras que aparecen y desaparecen. Esa parece ser una de las grandes sorpresas que nos reserva el OnePlus Concept One, un smartphone que está aún en fase conceptual pero que desde luego sorprende con un diseño que hace uso del llamado electrocromismo.

Esta propiedad de algunas especies químicas permite que cambien de color al aplicárseles una carga eléctrica. Eso resulta en una sorprendente carcasa trasera en la que las cámaras aparecen y desaparecen de forma alucinante. No estamos muy seguros de la utilidad práctica de esta tecnología, pero el pequeño vídeo que ha aparecido de este concepto es realmente fascinante.

El vídeo del OnePlus Concept One que han publicado en su cuenta oficial de Twitter desde luego es sorprendente y muestra el efecto final de esas cámaras traseras que están ocultas hasta que de repente aparecen a la vista.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) 3 de enero de 2020