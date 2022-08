El overclock ha llegado a la pantalla de los smartphones: consiguen desbloquear los 90 Hz en el panel del Google Pixel 6a

Uno de los móviles de gama media que más nos ha gustado recientemente ha sido el Google Pixel 6a. Aunque en su categoría hay terminales que ofrecen el doble de tasa de refresco, Google ha querido diferenciar mucho sus tres Pixel 6, dejando al 6a con 60 Hz que, por otra parte, es una cifra compartida con terminales mucho más caros, como el iPhone 13.

Nathan, @TheLunarixus en Twitter, es un desarrollador y hacker de videojuegos que, viendo que el Pixel 6a tenía una tasa de refresco que ya se antoja baja, decidió ver si podía tocar algo para mejorarlo. Y con ayuda de otros, como él mismo cuenta, logró que el Pixel 6a dibujara la interfaz a 90 Hz. Al principio, la gente dudaba de él, pues solamente había aportado una captura, pero con la web UFO test demostró que los marcianitos iban en su nave a 89 fps.

Una modificación que no está claro que no cause daños

Tras mostrarlo en Twitter, TheLunarixus no ha publicado abierta el mod que desbloquea los 90 Hz, pero sí lo ha compartido con algunos usuarios para que puedan probarlo en su terminal, incluyendo editores de medios como Sean Hollister de The Verge.

Instalarlo no es realmente complicado, pues «solamente» hace falta activar la depuración USB y desbloquear el bootloader del Google Pixel 6a (este proceso borra toda la información del terminal). Más tarde, hay que flashear la beta de Android 13 desactivando ciertas opciones, y por último hay que flashear una imagen vendor_boot modificada. Todo esto hace que aparezca la opción ‘Pantalla fluida’ que desde el Pixel 4 presentan los terminales de Google con pantallas de 90 Hz o más.

Que esto sea posible se debe a las similitudes entre la pantalla del Pixel 6 y la del 6a, ambas con paneles de Samsung y con un identificador compartido «S6E3FC3». Eso sí, otros desarrolladores, como Kuba Wojciechowski, se muestran más escépticos y afirman que el identificador pertenece al controlador de la pantalla y al driver, pero no al panel. Hay que recordar que para modelos como el Xiaomi Mi 9 ya hubo mods parecidos que lograron que la pantalla alcanzase una tasa de refresco de 84 Hz.

Budget phone of the year? Pixel 6a with 90Hz unlocked pic.twitter.com/3suHD88KyZ — Nathan (@TheLunarixus) August 10, 2022

El problema de que esto funcione en pantallas que no son la misma que la del Pixel 6 es que no se estaría desbloqueando algo capado intencionalmente, sino que se estaría estresando al panel mediante overclock, aunque en el proceso para lograrlo no se haya tocado nada voluntariamente (como voltajes), sino que se haya aprovechado el código de frecuencias del Pixel 6. Overclock es en cualquier caso en tanto que el fabricante, Google, no permite activar los 90 Hz de serie, pero es distinto desbloquear una función a llevar un panel por encima de sus límites «saludables».

Si se tratara de overclock del segundo tipo, el daño a los paneles podría existir, aunque TheLunarixus dice que hasta que no se ejecute el mod en más de 100 terminales no lo sabremos. En algunos paneles han aparecido tintes verdes tras instalar el mod, mientras que en otros no. Esto indica que podríamos estar ante un caso en que haya paneles de mejor calidad que otros, cuya tolerancia sea mayor. Nada que no sepamos del binning y de cómo funciona la industria de chips.

TheLunarixus ha contado a The Verge que están trabajando en una ROM personalizada para que este cambio pueda aplicarse de forma estable por parte del público. Hay que recordar que en modelos de Xiaomi como el Xiaomi Mi 9, ciertas modificaciones lograron que su panel de 60 Hz pudiera alcanzar una tasa de 84 Hz. Otro caso distinto fue el del Asus Rog Phone 3, que sí contaba con un modo oculto de 160 Hz desarrollado por ASUS, pero oculto vía software y muy fácilmente activable sin jugar con código de otros terminales.