El plan con anuncios de Netflix está saliendo exactamente como se podría esperar: regular

Balance discreto el del arranque del plan con publicidad de Netflix. Al menos en EEUU y durante noviembre. Los datos recogidos por Antenna muestran que la nueva modalidad de suscripción con anuncios no ha logrado levantar pasiones entre los usuarios de la plataforma: representó apenas el 9% de las nuevas altas de Netflix, lo que la convierte en su opción menos popular. No solo eso. Una parte significativa de esos usuarios no es público nuevo atraído por los precios y atractivo del plan, sino antiguos usuarios que han decidido cambiarse desde suscripciones más caras.

Los datos aportan solo una pincelada muy acotada, pero dejan un balance modesto.

¿Qué es el plan con publicidad? La nueva propuesta de suscripción de Netflix. Su nombre es “básico con anuncios” y aporta una idea bastante exacta de lo que plantea: a cambio de una tarifa más ajustada, de 5,49 euros, permite ver contenidos en los que se incluye publicidad. “A diferencia de nuestros otros planes, se mostrarán anuncios antes o durante la mayoría de series y películas”, precisa la compañía, que aclara que “lo normal” es que se emitan cuatro minutos cada hora.

No es la única peculiaridad del nuevo plan, más económico que el básico (7,99 euros al mes), estándar (12,99) o premium (17,99). La resolución es de 720p, no se incluyen descargas y por restricciones de licencia, el nivel con anuncios no permite acceder a ciertas películas y series. La opción está disponible solo en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, EEUU, Francia, Italia, Japón, México, el Reino Unido y España, donde está disponible desde el 10 de noviembre.

¿Qué dicen los datos? Que su puesta en marcha fue discreta. Al menos en el mercado estadounidense, durante el mes de noviembre y según los datos recabados por Antenna. Uno de sus últimos informes muestra que el plan con publicidad fue el menos popular entre los que ofrece Netflix. Representó apenas el 9% de las suscripciones registradas a lo largo de noviembre en EEUU. El plan premium dejó el 25%, el estándar el 24% y el básico, el más popular de todos, acaparó el 41%.

¿Eso es todo? No. Los datos dejan aún otra lectura igual de interesante. The Wall Street Journal, que ha avanzado el informe de Antenna, va más allá y precisa que cerca del 57% de los suscriptores del plan con publicidad durante su primer mes fueron personas que se reincorporaron o anotaron por primera vez a Netflix. El dato es interesante tanto por lo que dice como por lo que desliza: ¿Qué pasa con el 43% restante? Pues según la información desgranada por el rotativo neoyorquino se trata de suscritores que decidieron pasar de modalidades más caras a la nueva, con anuncios.

Así visto, el porcentaje puede parecer abultado, pero se difumina si se abre el foco y tiene en cuenta la masa global de abonados de la compañía: Antenna precisa que apenas el 0,1% de los suscriptores de Netflix en Estados Unidos decidieron pasarse al plan básico con anuncios en noviembre. Allí la opción se activó algo antes, el 3 de noviembre, por una cuota de 6,99 dólares mensuales.

¿Cómo interpretar las cifras? Netflix no es la primera plataforma de streaming en probar con el modelo de publicidad, lo que nos permite comparar su balance con el de otras compañías. Antenna asegura que cuando HBO Max hizo un movimiento similar y lanzó una opción con publicidad, en junio de 2021, logró que la opción acaparase el 15% de las suscripciones durante el mes de lanzamiento. Los datos se circunscriben de nuevo al mercado estadounidense. En cuanto al trasvase desde otras categorías, la empresa señala que el 0,2% de los suscriptores actuales de HBO Max en EEUU decidieron pasarse al plan con anuncios en su primer mes, el doble que Netflix.

La experiencia de HBO Max muestra en cualquier caso que el escenario puede cambiar con el tiempo. “La popularidad del plan HBO Max With Ads aumentó con el tiempo, representando casi uno de cada tres registros en el transcurso de su primer año en el mercado. Actualmente, Antenna estima que el 21% de los suscriptores de HBO Max están en el plan con publicidad”, señala la empresa de análisis con sede en Nueva York, que concluye: “Los consumidores han demostrado que, con el precio y paquete correctos, optarán por los servicios de vídeo con publicidad”.

¿Y qué dice Netflix? Que no debemos sacar conclusiones precipitadas. “Aún es muy pronto para nuestro nivel con publicidad y estamos satisfechos con su lanzamiento y participación, así como con el entusiasmo de los anunciantes por asociarse con Netflix”, explicó un portavoz de la plataforma a The Wall Street Journal tras apuntar que las cifras de Antenna son inexactas. Para Jonathan Carson, cofundador de la compañía, los datos muestran sin embargo que “el nuevo plan hasta ahora no está moviendo la aguja” para aumentar los ingresos de Netflix, si bien coincide también en que aún es pronto para ir más allá: «¿Impulsará esto un nuevo crecimiento? Es muy pronto».

