El precio de la luz se desploma a mínimos: España ha conseguido lo que se proponía para este invierno

Ni en las mejores previsiones esperábamos llegar a final de año con este precio de la energía. Según datos del OMIE, el día 30 de diciembre el precio de la energía será de 6,02 €/MWh. Un nivel que no teníamos desde la pandemia. Sin duda España ha conseguido llegar a esta fecha en buenas condiciones, teniendo en cuenta la crisis energética global. A ello han contribuido varios factores.





Energía casi regalada. Hay que señalar que se trata de una situación puntual, pero del mismo modo que hubo momentos con la energía en máximos, ahora también la tenemos en mínimos. El precio del día 30 es uno de los más bajos que se recuerdan en años (febrero de 2021). Pero venimos de un día con un precio medio de 16,19 €/MWh.

Más extremo es todavía el horario concreto de la noche, donde el precio de la energía alcanza su mínimo. Mañana será de 0,57€/MWh, pero es que hoy se ha alcanzado un mínimo de 0,03€/MWh. Para los clientes del PVPC que se basan en este precio diario, calentar algo o enchufar un electrodoméstico a esas horas les habrá salido prácticamente gratis.

Se han juntado varios factores (todos buenos). Hay algo evidente y es que estos días no hace frío. La Navidad ha llegado con manga corta y eso tiene como consecuencia que la demanda no sea excesiva. Esto permite que no haga falta tirar tanto de energías que suben mucho el precio como el gas.

Además de una temperatura agradable, la energía hidroeléctrica se encuentra en un buen momento, una vez pasada la amenaza de sequía de principios de otoño. En resumidas cuentas, hay energía suficiente y barata. Además se junta, como apuntan los asesores energéticos de Ingebau, que Francia ha bajado significativamente su salto exportador.

En Navidad las empresas cierran. La baja demanda también es habitual en estas fechas de festivos. Esto se debe a la sencilla razón de que muchas empresas paran la producción, con la significativa reducción de energía en el consumo. Como apunta David Garcia, el pasado día 25 fue el de menor consumo de los últimos 9 años. Con solo 459,3 GWh.

Para el próximo 1 de enero de 2023 también se espera que el consumo sea muy bajo, por lo que previsiblemente el precio de la energía se mantendrá en mínimos.

El tope al gas se ha dejado notar. Con este precio de la energía tan bajo el tope al gas no tiene tanto peso. El precio del gas según el índice TTF es de unos 80 €/MWh, pero al necesitar tan poca energía, no se ha tenido que apostar por el gas, por lo que este tope no es el responsable de que el precio de la luz sea bajo. Sí se ha dejado notar durante el mes de diciembre, pero no en estos días donde la energía ha caído tanto.

El invierno no ha hecho más que empezar. Son días con buenas noticias, principalmente para los consumidores cuya tarifa está asociada al precio mayorista de la energía. Sin embargo, el invierno acaba de empezar. Las temperaturas ahora son plácidas, pero la historia puede cambiar una vez llegue el frío.

Las previsiones para el primer trimestre de 2023 tampoco son esperanzadoras. China está despertando y se teme que el aumento de la demanda asiática haga que haya más falta de gas. Un gas que ahora no estamos necesitando, pero sigue siendo una fuente de energía imprescindible para abastecernos de energía cuando el consumo aumente.