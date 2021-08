El primer helicóptero eléctrico que utiliza hidrógeno ya está en camino: si satisface las expectativas demostrará la viabilidad de este combustible en la aviación

La electrificación de los vehículos pesados de transporte plantea numerosos retos. La energía necesaria para hacer posible el desplazamiento de un camión, un helicóptero o un avión es mucho mayor que la que requiere un coche, por lo que llevar a buen puerto la electrificación de estos y otros vehículos pesados no es una tarea sencilla. Aun así, este camino ya lo estamos recorriendo.

Si nos ceñimos a los camiones son muchas las marcas que llevan varios años trabajando en soluciones eléctricas con el doble propósito de que desplacen definitivamente a los vehículos con motor de combustión y comiencen a surcar las carreteras lo antes posible. Tesla, Volvo, Daimler, MAN, Renault Trucks (que pertenece a Volvo Trucks), Irizar y Nikola son algunas de las empresas que ya han tomado posiciones en este mercado.

Las empresas que compiten en el ámbito de la aviación también están sumidas en esta transición, pero su avance por la senda de la electrificación es más lento que el de las compañías que se dedican a los grandes vehículos de transporte por carretera. Aun así, de cuando en cuando se produce algún anuncio significativo. Y la proximidad del primer helicóptero eléctrico que utilizará una pila de combustible de hidrógeno es un paso firme hacia delante.

Objetivo: conseguir la certificación en 2024 y llegar al mercado en 2025

Este helicóptero eléctrico es el resultado del esfuerzo conjunto de dos empresas: Piasecki Aircraft, una compañía estadounidense especializada en el desarrollo de helicópteros y vehículos aéreos autónomos, y HyPoint, una empresa emergente que se dedica a la puesta a punto de pilas de combustible de hidrógeno para aviación.

Los diseñadores del Piasecki PA-890, que es como se llama este helicóptero, pretenden que sea utilizado por los servicios médicos de emergencia, para transportar mercancías de alto valor, y también para facilitar el desplazamiento de personas. Según HyPoint su sistema de pila de combustible de hidrógeno es capaz de entregar una potencia específica de al menos 2000 W/kg, y propone una densidad energética no inferior a 1500 Wh/kg. Estas cifras sobre el papel encajan con los requisitos que imponen los vehículos de transporte aéreo.

Para poner en perspectiva las cifras que acabamos de ver podemos fijarnos en el rendimiento energético que tienen las baterías de iones de litio utilizadas actualmente en los coches eléctricos. La mayor parte de ellas tiene una densidad energética inferior a los 300 Wh/kg, y las baterías de estado sólido que llegarán a medio plazo, si su desarrollo sigue su curso tal y como sus promotores han prometido, tendrán una densidad energética de unos 500 Wh/kg. En estas coordenadas los 1500 Wh/kg de los que habla HyPoint suenan muy bien.

No obstante, esto no es todo. Piasecki Aircraft y HyPoint aseguran que el prototipo que han construido ha salido airoso en las pruebas en laboratorio, y planean poner a punto a corto plazo un sistema de pila de combustible de hidrógeno de 650 kW para el PA-890. De hecho, tan a corto plazo que esperan conseguir la certificación para comercializar este helicóptero en 2024 e iniciar la entrega a sus clientes de las primeras 325 unidades en 2025. Ambición no les falta, desde luego.

Imágenes | Piasecki Aircraft

Más información | Piasecki Aircraft | HyPoint