El quinto episodio de The Last of Us adelanta su fecha de estreno

Los episodios de la estupenda The Last of Us han llegado hasta ahora en la tarde del domingo en Estados Unidos, que se traduce en el amanecer del lunes en España. Sin embargo, este calendario se va a ver alterado de manera puntual para la emisión del quinto episodio por parte de HBO Max.

Este capítulo, aparentemente por coincidir en el calendario con la final de la Super Bowl el mismo domingo, va a adelantar su estreno al domingo 12 de febrero en España (sábado 11 en Estados Unidos). Como decimos, será de manera puntual.

El sexto episodio volverá a ser emitido en los días habituales (domingo en Estados Unidos, lunes en España) ya hasta la fecha en que finalizará la emisión de esta primera temporada, el 13 de marzo.

Los primeros tres episodios emitidos por HBO Max han sido un gran éxito para la crítica, con mención especial para un tercer capítulo, el de Bill y Frank, al que ni el review bombing ha podido doblegar; no solo por su enorme calidad narrativa sino también por detalles sutiles que revelan lo bien que esta serie entiende los videojuegos.

Ha demostrado también poder ejecutar con maestría un distanciamiento del videojuego de donde sale a nivel de argumento para ser fiel al espíritu además de evidenciar por su forma de encarar la trama que sabe que lo más aburrido de una serie de zombies suelen ser los zombies.

Hoy lunes 6 de febrero llega el quinto episodio a HBO Max en España, y por una vez podremos disfrutar del próximo episodio durante el mismo fin de semana. Y tras el 13 de marzo, solo quedará esperar a la confirmada segunda temporada. O acudir a una gran versión alternativa como es ‘Melanie: The girl with all the gifts‘, en Filmin.

