El Redmi Watch 2 Lite llega a España: precio y disponibilidad oficiales del nuevo smartwatch barato de Xiaomi

Hace un par de meses Xiaomi anunció el Redmi Watch 2 Lite y no ha sido hasta ahora que la compañía se ha traído su nuevo reloj a España. El Redmi Watch 2 Lite es la renovación del Xiaomi Mi Watch Lite (hermano pequeño del Xiaomi Mi Watch) y, como tal, es un smartwatch básico, aunque no por ello menos interesante.

Lo conoceremos mejor más adelante, no sin antes hablar de su precio y disponibilidad. El Redmi Watch 2 Lite se podrá comprar a partir del 15 de diciembre por 69,99 euros. Estará disponibles en los retailers convencionales en color azul, marfil y negro.

Ficha técnica del Redmi Watch 2 Lite

redmi watch 2 lite dimensiones y peso 41,2 x 35,3 x 10,7 mm 35 gramos con correa pantalla TFT de 1,55 pulgadas Resolución 320 x 360 píxeles sistema operativo Propio de Xiaomi batería 262 mAh conectividad Bluetooth 5.0 compatibilidad Android 6.0 o superior iOS 10.0 o superior geoposicionamiento Chip GPS integrado GPS, GLONASS, Galileo, BDS resistencia al agua 5 ATM sensores Sensor óptico de frecuencia cardiaca Acelerómetro Giroscopio Brújula electrónica botones Sí, uno otros Medición de Spo2 continua Monitorización del sueño Monitorización del estrés Monitorización de salud femenina 100 modos deportivos 100 carátulas Control de música precio 69,99 euros

Redmi Watch 2 Lite GL (Blue)

Sencillo y con GPS integrado

El Redmi Watch 2 Lite mantiene la estética sencilla que vimos en los anteriores relojes asequibles de Xiaomi. Como tal, tiene una caja rectangular de 41,5 x 35,3 milímetros, así como un grosor de 10,7 milímetros. Sobre el papel, es un dispositivo compacto y relativamente ligero (35 gramos con la correa incluida), pero habrá que esperar al análisis para ver qué tal.

Hablando de la correa, el dispositivo incluye en la caja una correa de TPU de 140-210 milímetros en color marfil, negro, azul, rosa, oliva y marrón. No se menciona qué tipo de enganche usa, pero si es como el Mi Watch Lite, cabe esperar que sea un enganche propietario y que no permita usar otras correas de 20-22 milímetros que tengamos por casa.

En cuanto a la pantalla, el dispositivo monta un panel TFT de 1,55 pulgadas (algo más grande que el del Mi Watch Lite) con 320 x 360 píxeles de resolución. Sobra decir que es táctil y a color. Se podrá personalizar con hasta 100 carátulas diferentes desde la app para smartphones, Mi Wear. Esta app, por cierto, está disponible para iOS y Android.

En el interior encontramos un sensor óptico de ritmo cardíaco y un sensor SpO2. Estos servirán para monitorizar la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, el sueño y el estrés, además de la salud femenina. Además, incorpora 100 modos deportivos y chip GPS compatible con GPS, GLONASS, Galileo y BDS.

Finalmente, y en lo referente a la batería, el reloj cuenta con 262 mAh que, de acuerdo a Xiaomi, son capaces de ofrecer hasta 10 días de autonomía con un uso típico. No obstante, la autonomía final dependerá de cuánto lo usemos, de si usamos mucho el GPS o no, etc.

Versiones y precio del Redmi Watch 2 Lite

