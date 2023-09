El retrato automático del iPhone 15 Pro ha cambiado por completo mi forma de hacer fotografías

Ayer mismo publicamos en Xataka los análisis de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Dispositivos con sus más y sus menos, pero con importantes novedades sobre todo en el apartado fotográfico. Una de las funciones que más me ha sorprendido ha sido la del retrato automático.

Estoy convencido de que es una novedad que quizás haya pasado desapercibida marcará un antes y un después a la hora de tomar fotografías en retrato, y es que en un teléfono no podía tener más sentido el concepto: que todo se haga de forma automática.

Cómo funciona el modo retrato automático de Apple

Retrato automático en el iPhone 15 Pro al detectar sujeto.

Apple está siguiendo la senda de fabricantes como Google: aplicar la máxima capacidad de inteligencia artificial tanto a su aplicación de cámara como a la app de fotos. La gran novedad de este año es algo que no hemos visto como tal en ningún otro fabricante: generar mapa de profundidad en prácticamente cualquier foto tanto de forma automática como con un tap to focus en el caso de que no esté tan claro que queremos que X foto sea un retrato.

En el caso de las fotografías a personas o animales, el teléfono es capaz de reconocer al sujeto (algo que hacen el resto de sus rivales) para generar de forma automática el mapa de profundidad. Algo que me ha sorprendido es que este mapa de profundidad no ocupa espacio adicional.

¿Cómo lo he comprobado? Disparando con el iPhone 14 Pro sin modo retrato (12 MP) y disparando con el iPhone 15 Pro en modo automático (retrato activo) y bajando la resolución desde los ajustes a 12 MP. Resultado: las fotografías ocupan lo mismo, por lo que no hay compromisos con el almacenamiento interno.

En los casos en los que no se active este modo de forma automática, no tenemos más que pulsar sobre el elemento de la fotografía sobre el que queremos aplicar el retrato. Al segundo de pulsarlo, se activará la ‘f’ que nos indica que está activo el retrato.

Posteriormente, en los ajustes, podremos ajustar la cantidad de bokeh, el punto de enfoque y editar la fotografía a nuestro gusto.

Por qué esto marca un nuevo camino

En una cámara tradicional, la profundidad de campo es algo automático e inevitable. Podremos regular la cantidad de desenfoque cambiando la apertura, un proceso manual que se disfruta en este tipo de cámaras.

En el teléfono, el disparo en modo retrato suele ser algo tedioso. La vista previa nos muestra algo completamente distinto al resultado final, y tan solo suele servir para saber si estamos disparando en retrato o no.

La nueva función de Apple nos permite solventar ambos problemas: el tiempo adicional que se tarda en activar el retrato y comprobar que el sujeto va a salir desenfocado y el asunto de que la vista previa no sea demasiado útil.

Ahora no hay más que apuntar al sujeto, comprobar si la ‘f’ está activa y ya nos preocuparemos en la galería de dejar la foto a nuestro gusto (si es que no lo está ya cuando la abramos).

La pregunta automática ahora es cuánto tardarán los fabricantes Android en implementar esta función, más que viable con la potencia actual (y la del futuro Gen 3)

