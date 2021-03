El robo de obras de arte llega al mundo digital: alguien se ha hecho con NFTs valorados en miles de dólares

Nifty Gateway, una plataforma de compra y venta de NFTs, ha sufrido los que se pueden considerar los primeros robos de obras de arte digitales de la historia. Varios usuarios han reportado en los últimos días que sus cuentas han sido hackeadas, perdiendo sus NFTs valorados en miles de dólares y la compra de más NFTs sin permiso con sus tarjetas bancarias.

Nifty Gateway permite la compra y venta cómoda de NFTs utilizando tarjetas bancarias en vez de criptomonedas. Según recoge Vice, algunos usuarios reportaron que en estos últimos días sus cuentas fueron hackeadas. Los intrusos generalmente vendieron los NFTs o compraron más con la tarjeta de crédito para luego venderlos de nuevo. Todo con el propósito de hacerse con el dinero y ser este transferido a una cuenta bancaria externa.

Un usuario reportó en Twitter haber perdido un total de 20.000 dólares. Todo ello, claro, por el valor que se le da los NFTs en cuestión. Circula también una lista de ítems artísticos que han sido robados:

List of stolen pieces from @niftygateway hack. Not one other account of mine compromised and other ppl on NG same hack. $150K+ of things stolen. pic.twitter.com/GEC3Y4PdHQ

— Keyboard Monkey (@KeyboardMonkey3) March 15, 2021