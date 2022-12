El robot Mars InSight se despide antes de morir. Perseverance e Ingenuity no pueden hacer nada por él

La misión Insight de la NASA fue todo un hito en la exploración del planeta rojo. Uno que no se centraba en la superficie o exterior del planeta, sino en su interior: el robot InSight se encargaría de analizar su geología, balance térmico y procesos sísmicos, y durante los últimos cuatro años ha cumplido con creces esa misión. Ahora Insight se nos muere.

El último mensaje. Hace un año InSight se veía muy perjudicado por una tormenta de polvo que cubría sus paneles solares. Estos meses ha intentado sobrevivir, pero ya no puede más y los ingenieros de la NASA han enviado un mensaje despedida. En el tuit de NASA Insight se leía lo siguiente:

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022