El Saint-Malo, el barco de pasajeros híbrido más grande jamás construido: casi 200 metros y 11,5 MWh

Cuenta atrás para el estreno del mayor buque híbrido del mundo. La naviera francesa Britanny Ferries acaba de anunciar que en cuestión de tres años espera sumar a su flota el navío Saint-Malo, dotado de baterías con una capacidad de 11,5 megavatios hora (MWh), más o menos el doble de lo que estamos utilizando ahora en las embarcaciones del mismo tipo, con propulsión híbrida.

La embarcación se encargará de transportar pasajeros en la ruta Saint Malo-Portsmouth, entre Francia y Reino Unido, y la compañía destaca que el impacto de sus travesías en el medio será menor de lo habitual. Gracias a su sistema de navegación optimizada e híbrida, Britanny Ferries confía en que emita un 15% menos de gases de efecto invernadero que los buques diésel.

El navío Saint-Malo combinará motores de combustión con otros eléctricos y baterías, lo que le permitirá reducir de forma sensible su consumo de combustible. «Los buques tienen que hacer frente al reto del cambio climático. Por eso me complace confirmar que el sustituto del Bretagne será un buque híbrido. Se alimentará con GNL más limpio, con baterías, o con una combinación de ambos. En este sentido, será como un coche híbrido», señala Christophe Mathieu, CEO de la firma.

Al sustituir el diésel marino (MGO) por el gas natural licuado (GNL), cambio que la operadora ya inició con los buques Salamanca y Santoña, añade una reducción importante de CO2.

Con el sistema híbrido —concluye la naviera— se alcanzará “una reducción total del consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 10 y 20%”.

Si todo va según lo previsto y se cumple el cronograma de la naviera, StenaRoRo lo entregará en 2024 para su puesta en servicio en 2025 y jubilar al buque Le Bretagne, operativo desde hace casi cuatro décadas. No será el único fichaje previsto por Britanny Ferries. La compañía ya botó este mismo año el Salamanca, su primer buque de GNL, y espera tener el Santoña ya en 2023.

La compañía ha encargado también una segunda embarcación híbrida, un buque aún sin bautizar pero con una misión ya asignada: tomar el relevo del Normandie, otro de los navíos más vetustos de la firma, y cubrir la ruta más popular del Canal de la Mancha: la que enlaza Portsmouth y Caen. StenaRoRo está construyendo un tercer buque provisto de tecnología híbrida Wärtsilä.

Brittany Ferries’ first hybrid vessel Saint-Malo will join the fleet in 2025. She will be the largest hybrid ship ever built. Good news for Portsmouth: and good news for the port of St Malo ➡️ https://t.co/DFG2IBT4Sd pic.twitter.com/ku3NIP1Fco

— Brittany Ferries (@BrittanyFerries) June 21, 2022