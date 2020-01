El satélite que SpaceX oscureció para no molestar a los astrónomos sigue brillando en el cielo, aunque tiene explicación

SpaceX tiene el objetivo de lanzar miles de satélites al espacio para, entre otras cosas, ofrecer internet de banda ancha en entornos rurales a nivel global. Una misión encomiable, pero que plantea un reto importante: no va a haber cielo para tanto satélite. Los astrónomos se quejaron de que los satélites irrumpían en el cielo nocturno, estorbando de alguna forma a la hora de usar los telescopios, así que SpaceX planteó una solución: quitarles brillo.

Para ello, la empresa de Elon Musk añadió a un satélite un recubrimiento oscuro que, teóricamente, debería reducir el brillo del mismo. Sin embargo, su estela puede seguir viéndose en el espacio, tal y como lo ha mostrado Cees Bassa, astrónomo del Netherlands Institute for Radio Astronomy, que afirma que el brillo del satélite oscuro no es mucho más reducido que sus hermanos.

This evening I got my first view of #DarkSat, the @SpaceX #Starlink satellite with a special coating to make it less bright in the night sky. The combined image below shows that #DarkSat is not much fainter than some of the other #Starlink satellites… What is going on here? 1/n pic.twitter.com/vSLTOTgKDl

— Cees Bassa (@cgbassa) January 16, 2020