El Sismológico de México valora dejar de alertar en Twitter de todos los temblores. Su dilema: pagar o no pagar a la red

Las últimas decisiones de Twitter sobre su API han generado un pequeño «terremoto» en México. Y lo de terremoto, dadas las circunstancias, es bastante oportuno. Hace poco SASSLA, Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos en México, lanzaba a través de su cuenta oficial un aviso algo distinto a los que suele emitir normalmente, centrados sobre todo en episodios sísmicos o meteorológicos y tsunamis. De lo que quería advertir era de que la nueva política de Musk podría derivar en que tres importantes cuentas sísmicas dejen de publicar en breve. La razón: con los cambios en la API tendrán que pagar por dar su servicio.

Para entender el caso hay que responder a varias cuestiones.

¿Qué es SASSLA y qué ha dicho? SASSLA se marca el objetivo de “llevar a la mayor cantidad de personas posible y de forma gratuita” la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Su objetivo es «promover la cultura de la prevención». «En SASSLA desarrollamos tecnología única para transmitir alertas de emergencia vía Internet, con infraestructura dedicada y ultra baja latencia», asegura en su web, en la que informa de su app, con más de 4,5 millones de descargas. En Twitter tiene una cuenta verificada (@SafeLiveAlert) con casi 307.000 seguidores.

El 10 de febrero usó esa misma plataforma para lanzar un aviso: «Debido a las nuevas restricciones en la API de Twitter que anunció Elon Musk, las siguientes cuentas sísmicas podrían dejar de publicar en próximos días». Al mensaje incluía una lista en la que citaba dos cuentas, aparte de la propia @SafeLiveAlert: la del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (@SASMEX), con un millón de usuarios; y la del Servicio Sismológico Nacional (@SSNMexico), con 1,1 millones.

¿A qué se dedican esas cuentas? A informar sobre terremotos registrados en el país, incluidos los de baja intensidad o imperceptibles. Su ritmo de publicación es intenso. En el caso del @SSNMexico, por ejemplo, solo el 18 de febrero acumuló 45 mensajes, el último sobre un sismo de magnitud 4.1 localizado a 20 kilómetros al Sureste de Río Grande. El servicio se fundó en 1910 y desde hace alrededor de un siglo está ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.

¿Y a qué viene el aviso de SASSLA? Al impacto sobre el servicio que, asegura, tendrán los cambios adoptados por Twitter. «Exigirá un costo por cada tuit que se publique de manera automática a través de su API», avisan sus responsables: «Cuentas que publiquen gran cantidad de mensajes al mes, como el Servicio Sismológico Nacional, tendrán que pagar hasta MXN 15,000.00 o más».

¿Un cambio de criterio del Sismológico Nacional? En Xataka México contactaron con el Servicio Sismológico Nacional, que ha explicado que el cambio les deja dos opciones para seguir actualizando su información en tiempo real en Twitter: que la UNAM considere incluir en su presupuesto el coste del acceso “premium”, de 100 dólares mensuales, o ajustar la política informativa.

A efectos prácticos eso pasaría por un cambio de umbral: en vez de informar de toda la sismicidad, solo se notificarían aquellos temblores con una magnitud 3,7 o incluso mayores, de 4 o 5. El objetivo: ajustarse al tope de tuits. El resto, eso sí, se detallarán en su reporte diario sobre sismicidad. Otra opción es informar solo de los que perciba la población, al margen de su nivel de intensidad. Desde SASSLA explican que no podrán cubrir los nuevos costos de la API, por lo que se verían obligados a deshabilitar algunas de las funciones actuales en Twitter.

Without your help, due to the latest change by @TwitterDev @LastQuake will have to stop its operations. We publish more than 1 000 tweets a month and are not eligible to the free option. Being a NGO we cannot afford to pay @elonmusk

Please RT to try to convince them to change https://t.co/NMjHhxN5k0

— EMSC (@LastQuake) February 9, 2023