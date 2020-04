El sistema de códigos QR de Moscú para acceder al transporte público muestra lo difícil que es controlar la epidemia a base de aplicaciones

La capital de Rusia, Moscú, ha emitido 2,3 millones de códigos QR para que los trabajadores puedan acceder al trabajo y al mismo tiempo mostrar a las autoridades que no suponen riesgo de contagio. El Ayuntamiento de la ciudad ha creado un sistema digital para acceder al transporte público que consiste en un código QR que puede ser requerido por la Policía.

Tal y como describe CNN, quienes quieran trasladarse pr la ciudad o entrar en ella deberán descargarse una aplicación en sus móviles o solicitar el código QR a la web municipal. Se trata de una iniciativa similar a la autorización para circular en el Estado de Alarma que tenemos en España, pero con la salvedad que a través del código QR las autoridades rusas podrán obtener información sobre el ciudadano a través de un escaneo.

Como han reflejado los usuarios en redes sociales, el primer día de implantación de este nuevo método ha sido un caos en el transporte público. Ayer, miércoles 15 de abril, el Ayuntamiento activó el sistema de pases QR para entrar en el metro.

La Policía se ubicaba en la entrada de acceso y solicitaba el pase a cada ciudadano, como si fueran revisores de seguridad. Pero esta revisión ha provocado largas colas e importantes atascos, en muchas ocasiones sin respetar la distancia de seguridad. De hasta 40 minutos, según describe en The Moscow Times.

Todos los mayores de 14 años que utilicen el metro de Moscú deberán tener este código QR. En caso de no llevar este permiso, se establecen multas de 4.000 rublos, unos 500 euros al cambio. Este permiso requiere especificar que se está acudiendo al puesto de trabajo o se tiene una justificación, como por ejemplo ir al médico.

Muscovites complained of large queues outside metro stations and severe traffic jams on the first day of the city’s mandatory digital lockdown passes

Read more: https://t.co/QoLY0k9DOu pic.twitter.com/AQVyEGa33m

— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 15, 2020