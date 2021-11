El Surface Laptop SE ya es oficial: Microsoft lanza su propio portátil de bajas prestaciones para escuelas a un precio bajísimo de 249 dólares

Después de los rumores de hace unos días, finalmente Microsoft se sube al mercado de dispositivos educativos con el nuevo Surface Laptop SE. Con él la compañía quiere competir contra los Chromebook y los iPad escolares, usando como arma principal un precio de 249 dólares.

Ficha técnica del Microsoft Surface Laptop SE

microsoft surface laptop se (2021) chip Intel Celeron N4020 o N4120 memoria ram 4 u 8 GB almacenamiento 64 o 128 GB de almacenamiento eMMC pantalla LCD de 11,6 pulgadas, con resolución 1366 x 768 píxeles (aspecto 16:9). cámara web 1MP, vídeo a 720p conexiones 1 USB-A, 1 USB-C, carga mediante puerto DC clásico (no magnético), jack de auriculares de 3,5mm autonomía 16 horas en «uso típico»

Microsoft ha escatimado todo lo que ha podido para que este ordenador pueda venderse por menos de 250 dólares: su carcasa es de plástico, el conector de carga es el típico puerto cilíndrico clásico y su conectividad es muy limitada.

El teclado tiene el mismo tamaño y distribución que el Surface Go 3, aunque en una carcasa rígida. La cámara web no es la más definida del mundo, aunque cubrirá las necesidades básicas de cualquier conferencia que se tenga que hacer en una clase. No hay datos de peso o grosor, pero la pantalla de 11,6 pulgadas debería permitir que tenga cierta portabilidad.

Lo que sí sabemos gracias a Microsoft es que la compañía distribuirá componentes separados de los ordenadores, para que así las escuelas puedan ahorrarse enviar los dispositivos a un centro para repararlos. El Surface Laptop SE se ha diseñado para que estas reparaciones no sean complicadas.

Por supuesto, el ordenador viene con el nuevo Windows 11 SE pre-instalado. El sistema ha sido presentado a la par que el Surface Laptop SE formando un combo educativo que intentará plantar cara a los Chromebooks y ChromeOS, y ha sido diseñado a medida para que trabaje a buen ritmo a pesar de las especificaciones básicas del portátil.

El Surface Laptop SE se distribuirá a centros educativos de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Japón a partir de comienzos de 2022. es de esperar que con el tiempo lleguen a más países, crisis logística mediante. Recordemos que el ordenador no se venderá al público, si no que lo hará a nivel empresarial a colegios.