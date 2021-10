El terror de ‘Un lugar tranquilo’ toma forma de videojuego: un título basado en su universo llegará en 2022

La película ‘Un lugar tranquilo‘ (conocida internacionalmente como ‘A Quiet Place’) recibió una crítica sobresaliente. La película de terror de Krasinski consiguió coronarse como el tercer mejor estreno de la historia del género y ahora, tres años después de su estreno, se ha confirmado que dará el salto a los videojuegos.

Se ha anunciado sin bombos ni platillos. De hecho, solo sabemos tres cosas: que el juego se llama ‘A Quiet Place’, que está siendo desarrollado por iLLOGIKA, Ep1tome y Saber Interactive y que se va a 2022. Más allá de eso, el juego es un misterio.

El terror del silencio

Según podemos ver en la web del videojuego, ‘A Quiet Place’ será un «terrorífico nuevo juego» en el que experimentaremos «una historia de supervivencia no contada en el universo de ‘A Quiet Place'». Así pues, y a falta de una sinopsis más detallada, todo apunta a que el videojuego no estará basado completamente en la película, sino en su contexto.

Según un comunicado de Saber Interactive del que se hacen eco desde IGN, «el juego está siendo desarrollado por iLLOGIKA, el estudio con sede en Montreal que cuenta con veteranos talentos de las franquicias ‘Rainbow Six’ y ‘Far Cry’, y publicado por Saber Interactive, la compañía del Grupo Embracer que está detrás del exitoso juego ‘Guerra Mundial Z’ y del próximo ‘Evil Dead: The Game'».

iLLOGIKA, para el que no lo conozca, formó parte del desarrollo de ‘Cuphead’, ha participado en ‘PGA Tour 2K21’, en ‘Hyperscape’ y en varios juegos para móviles, como ‘Deus Ex Go’. ¿Qué podemos esperar del juego? No se sabe, al menos por ahora.

En cuanto a la película, ‘Un lugar tranquilo’ (disponible en Amazon Prime Video) nos lleva a un mundo invadido por extraterrestres que se guían por el sonido. Los portagonistas, Evelyn y Lee Abbott, sobreviven con sus hijos en una gran aislada en el bosque. La gracia de la película, y el motivo por el que fue tan bien recibida, es porque Krasinski consigue hacer de cosas cotidianas, como cocinar, una fuente de terror y tensión.

