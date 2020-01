El trailer de ‘Morbius’, nuevo spin-off de ‘Spider-Man’, muestra a Jared Leto convertido en terrorífico vampiro

Jared Leto está decidido a darlo todo para poner en pie una película de superhéroes hecha y derecha. Después de su no del todo satisfactorio Joker en ‘Escuadrón Suicida’ se pasa al otro lado, a Marvel, para encarnar a Morbius, una de las némesis más míticas de Spider-Man, en un nuevo spin-off centrado en un enemigo del Trepamuros después del éxito de ‘Venom’. Un paso más en la construcción de un Spider-verso a manos de Sony que no sabemos qué alcance exacto tendrá en el MCU más allá de que el héroe interpretado por Tom Holland seguirá apareciendo en películas Marvel.

El secretismo que rodeaba al proyecto, pues, queda al descubierto y Jared Leto -después de una filtración matutina que mostraba su aspecto- se revela como el enemigo vampírico de Spider-Man, en realidad un bioquímico que intenta encontrar el remedio a una extraña dolencia experimentando con su propio organismo. Este remedio le hará mutar hasta convertirse en una criatura que comparte características con los míticos vampiros de las leyendas.

Se trata de un personaje creado por Roy Thomas y Gil Kane en 1971, de tal aceptación que llegó a tener su propia cabecera. Sin embargo, no es un villano absoluto, sino más bien uno de esos antihéroes de Marvel, atormentados y marginales pero no exactamente perversos. Este enfoque podría corroborarse en esta película gracias a la presencia de Hunger, interpretado por el ex-Doctor Who Matt Smith, un -este sí- villano que en los comics originales no fue abatido hasta que no sumaron fuerzas Morbius, Spider-Man y Blade.

‘Morbius’: Un chupasangres mutante

El trailer desvela una película fiel a los orígenes del personaje en el cómic, aunque presenta un claro cambio con respecto al enfoque del antihéroe que mostraba ‘Venom’. Por lo que se deduce del vídeo (y de la propia personalidad de Leto) es poco posible que veamos los rasgos de humor que convertían a la película del simbionte en un cóctel de géneros imprevisible.

Lo que sí brinda el trailer de Morbius al fan de Marvel es una aparición final de Michael Keaton, el irresistible Buitre de ‘Spider-man: Homecoming’. Con ello (y con la aparición de J.J.Jameson que sabemos que interpretará JK Simmons, como en su cameo al final de ‘Spider-Man: Lejos de casa’) queda garantizada la conexión de ‘Morbius’ al ‘Spiderverso’. También aparece muy fugazmente un poster de Spider-Man donde alguien ha pintado la palabra «asesino», lo que sitúa cronológicamente la acción de este film después de la segunda película de Tom Holland, donde todo el mundo creía que había matado a Mysterio.

Queda la incógnita de si se dejará ver Holland por la película, aunque todo parece apuntar a que ‘Morbius’ será un film de orígenes al estilo de ‘Venom’. La pregunta es… ¿se está anticipando con la presencia del Buitre una película de los Seis Siniestros usando esta ‘Morbius’ como punto de partida? Desde luego, si Sony sabe el potencial de lo que se trae entre manos, es una posibilidad más que amplia.

Trailer en español