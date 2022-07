El trailer definitivo de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ recupera al fin toda la espectacularidad y épica de la obra de Tolkien

Estamos a poco más de un mes de que ‘El señor de los anillos: Los Anillos de Poder‘ se estrene en Prime Video. A medida que se acerca el 2 de septiembre, vamos conociendo más detalles sobre la serie basada en las épicas obras de Tolkien. Y, como broche de oro perfecto para este viernes, en la segunda jornada de la Comic-Con de San Diego se ha dado a conocer un nuevo y espectacular tráiler que nos brinda otro interesante vistazo a la Segunda Edad de la Tierra Media.

Las nuevas imágenes complementan la espectacularidad visual que vimos la semana pasada. Estas se enfocan en Galadriel (Morfydd Clark) que todavía está intentando recuperarse de la última lucha entre los elfos y el ejército de Sauron. Sin embargo, cuando un mundo más luminoso y menos violento empieza a florecer y los pueblos auguran tiempos de paz, la amenaza del Señor Oscuro todavía no se ha diluido, por lo que los temores de Galadriel vuelven a estar presentes.

Recordemos que lo que ocurre en ‘El señor de los anillos: Los Anillos de Poder’ tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en ‘El Hobbit y El Señor de los Anillos’. Es decir, en esta nueva propuesta veremos cómo los grandes poderes fueron forjados y, tras alcanzar su mayor esplendor, cayeron en la ruina. Tendremos un tiempo de relativa paz, pero el temor del resurgimiento del mal en la Tierra Media que amenaza con cubrir al mundo en un manto de oscuridad.

En el adelanto presentado este viernes en la Comic-Con participaron algunos miembros del reparto, aunque la mayoría son prácticamente desconocidos, entre ellos, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark e Ismael Cruz Córdova. Como mencionamos arriba, la serie se estrenará en Prime Vídeo el 2 de septiembre y llegará para competir con la gran apuesta de HBO Max por el mundo de la fantasía, el spin-off de ‘Juego de Tronos’, ‘La Casa del dragón’, que esta semana también estrenó nuevo tráiler.

New #TheRingsOfPower images released exclusively at #SDCC Hall H! pic.twitter.com/me8iiE3yDg

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 22, 2022