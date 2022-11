El Twitter Blue de Elon Musk ha durado exactamente dos días: ya no se puede comprar el check azul

Una de las ideas más promocionadas por Elon Musk desde que compró Twitter (y desde antes también) acaba de quedar en stand by. La red social acaba de suspender la posibilidad de suscribirse al nuevo Twitter Blue, el servicio de pago que había sido lanzado hace dos días en Estados Unidos que, entre sus ventajas, ofrecía el check azul de verificación.

El movimiento se produce poco después de que Twitter se inundara de cuentas falsas. Como cualquier persona podía comprar el check azul de verificación, la suplantación de identidad había empezado a proliferar. Así, surgieron cuentas de verificadas de Valve, Nintendo, Lebron James, Twitter e incluso en propio Elon Musk que no eran auténticas.

Ya no puedes pagar para estar verificado

De esta manera, el precipitado lanzamiento del nuevo Twitter Blue ha quedado, de momento, suspendido. Aunque, eso sí, los suscritores del servicio que recibieron el check azul de verificación no lo perderán. Podrían arriesgarse a dejar de estar verificados en caso de no cumplir con las reglas del servicio, que incluyen no suplantar la identidad de otras personas.

Sin embargo, los esfuerzos de Twitter para desterrar a las cuentas falsas parecían no ser muy efectivos. De acuerdo a TechCrunch, muchas cuentas que tenían la insignia azul de verificación, y que claramente estaban suplantando la identidad de otras cuentas, siguieron activas peligrosamente durante un tiempo hasta que alcanzaron la suficiente notoriedad como para ser detectadas por los moderadores.

Recordemos que el nuevo Twitter Blue fue lanzado en Estados Unidos el pasado 9 de noviembre. Los usuarios de dispositivos iOS en el mencionado país podían suscribirse por 8 dólares al mes, aunque inicialmente Elon Musk había propuesto un precio de 20 dólares mensuales. Como parte de la suscripción, recibían, entre otras ventajas, la insignia azul de verificación sin previa verificación de identidad.

Hay una forma, no obstante, de comprobar si una cuenta tiene un check azul heredado del antiguo sistema de verificación para cuentas auténticas o uno otorgado por la nueva suscripción. Al hacer clic sobre la insignia azul aparece un mensaje que informa si se trata de una cuenta verificada porque tiene notoriedad o por Twitter Blue. Como vemos, se trata de un mecanismo que no todos conocen, un punto a favor para quienes buscan utilizar la plataforma para suplantar la identidad y montar estafas.

La etiqueta “Oficial” está de vuelta

En un intento por evitar los mencionados problemas y distinguir más fácilmente las cuentas auténticas y de alto perfil de las suscritas a Twitter Blue, Elon Musk lanzó la etiqueta “Oficial”. En un movimiento muy rápido, el nuevo consejero delegado de la compañía la eliminó después de unas horas. Lo cierto es que ahora parece estar de vuelta, aunque con algunos cambios.

De acuerdo a un mensaje de Slack visto por la periodista Zoë Schiffer, la etiqueta estará disponible únicamente para los usuarios de Twitter Blue. De esta forma, no bastaría tener una insignia de verificación heredada o poseer una cuenta de alto perfil. Si se quiere recibir la nueva etiqueta también habría que pagar, pero las suscripciones a Twitter Blue ahora están suspendidas. Como podemos ver, Elon Musk va haciendo cambios en la red social casi en tiempo real.

Queda por ver cómo evolucionará esto y qué otros cambios implementarán en la plataforma para responder a las quejas de los usuarios. Si algo queda en claro es que el empresario está dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder los 44.000 millones de dólares. Como decíamos, el cambio de manos de Twitter prometía curvas y parece que aquí están llegando.

