Elon, dimite: 16 millones de personas están votando el futuro de Musk al frente de Twitter

El huracán Musk sigue haciendo de las suyas. Tras las sorprendentes y polémicas suspensiones de cuentas de la semana pasada, hace unas horas Musk decidía prohibir enlazar otras redes sociales en Twitter. En ambos casos ha acabado dando marcha atrás, pero la cosa no acaba ahí.

¿Debe Elon Musk dejar de ser CEO de Twitter? Eso es lo que el propio Musk preguntaba en una encuesta hace unas horas, asegurando que «acataré los resultados de esta encuesta». Puede que se haya convertido en la votación más numerosa y con mayor participación de la historia de Twitter, porque es estos momentos se han recolectado cerca de 16 millones de votos.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Elon, dimite. La encuesta se cerrará a las 12 del mediodía (hora peninsular), y de momento hay una mayoría que ha votado por la dimisión de Musk: en estos momentos el 57,3% de los votantes así lo ha reflejado, mientras que el 42,7% opina que Musk debería seguir en el cargo. No parece fácil que con el tiempo que queda pueda haber un giro relevante en el resultado final.

«Vox Populi, Vox Dei». Elon parece tener especial predilección por las encuestas. Fue así como inició sus movimientos para comprar una participación en Twitter, crear un botón de editar tuits y luego acabar ofreciendo 44.000 millones de dólares para comprarla. Hace unas semanas publicó otra encuesta que tuvo como resultado la reactivación de la cuenta de Donald Trump, y tras los resultados afirmó que «el pueblo ha hablado» concluyendo con la frase latina «Vox Populi, Vox Dei» («la voz del pueblo, es la voz de Dios»).

CEO temporal. Lo cierto es que antes incluso de que Musk se hiciera con Twitter, todo apuntaba a que si asumía el cargo de CEO lo haría de forma temporal. Él mismo aseguró que no quería ser el CEO de ninguna empresa —Tesla o SpaceX incluidas— y que acabaría eligiendo a alguien para ocupar ese puesto en Twitter.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

No hay sucesor a la vista. La encuesta ha hecho que a medida que la gente votaba, Elon Musk hiciera comentarios adicionales. Pocos minutos después de activarla afirmaba que «La cuestión no es encontrar un CEO, sino encontrar a un CEO que pueda mantener Twitter con vida». Más tarde indicaba que «como dice el refrán, cuidado con lo que deseas, porque podrías conseguirlo» para luego destacar que «nadie quiere el trabajo de conseguir mantener Twitter con vida. No hay sucesor».

Incertidumbre total. Lo cierto es que si la encuesta termina con el resultado de que Musk dimita, queda por ver si efectivamente el multimillonario cede su puesto a alguien. Este fin de semana se le vio con Jared Kushner —casado con Ivanka Trump— en la final del Mundial de fútbol en Qatar y eso situaba ciertas sospechas sobre este empresario. Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter y que en el pasado fue su CEO, también ha aparecido en las apuestas, y de hecho ha defendido frecuentemente la adquisición de Twitter por parte de Musk calificándola de ser «un fresco reinicio».

Mientras, Tesla cae en picado. Las labores de CEO en Twitter están provocando críticas de muchos analistas, que aseguran que está descuidando su trabajo como CEO de Tesla o SpaceX. Las acciones de Tesla han caído a cerca de 150 dólares, prácticamente la mitad de lo que valían hace un año, y eso ha provocado que entre otras cosas Musk ya no sea la persona más rica del mundo.