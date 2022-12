Elon Musk acaba de hacer lo contrario de lo que prometió: suspender la cuenta de Twitter que seguía a su jet privado

“Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para la seguridad personal”, decía Elon Musk poco después de tomar el control de Twitter. El compromiso del empresario, sin embargo, parece tener ciertos límites. La red social acaba de suspender @ElonJet.

La mencionada cuenta de Twitter, que funcionaba gracias al sistema de geolocalización ADS-B que rastrea a la mayoría de los vuelos en tiempo real y sin restricciones, había publicado por última vez ayer. El tweet señalaba que el avión privado de Elon Musk, un Gulfstream G650ER, había aterrizado en Los Ángeles después de un breve vuelo de 48 minutos.

Al momento de ingresar la URL de la cuenta ElonJet, que incluso tenía el check de verificación azul, nos encontramos con el típico mensaje de cuenta suspendida. El mismo añade que “Twitter suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter”. La red social, no obstante, no indica cuál de sus reglas ha sido incumplida para tomar esa decisión.

La situación dentro de Twitter habría adquirido una dinámica bastante particular los días anteriores. Jack Sweeney, el creador de la cuenta ElonJet, compartió el pasado domingo una serie de capturas de pantalla que, según él, muestran a la responsable de Confianza y Seguridad de Twitter, Ella Irwin, solicitando inmediatamente un “un fuerte VF” para su cuenta.

Screenshots show Ella Irwin VP at Twitter Trust and Safety requesting elonjet to have heavy VF (visibility filtering) pic.twitter.com/ehHJpo4zQR

— Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 11, 2022