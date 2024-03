Elon Musk, acorralado por las demandas: solo los exempleados de X le reclaman 500 millones en indemnizaciones

La hemeroteca deja constancia de que Elon Musk no es el jefe más comprensivo del mundo. Al millonario no le tiembla el pulso al firmar el despido de hasta el 75% de la plantilla de una empresa, como ya demostró tras la compra de Twitter. The Register publica que esa agresiva política laboral ha llevado a Elon ante los tribunales, acusado de no querer pagar las indemnizaciones por despido de aquellos empleados, a los que se suman otras demandas similares de exempleados de Tesla y SpaceX.

El elefante Elon Musk entra en Twitter. Cuando Elon Musk compró Twitter su plantilla era de unos 7.500 empleados. Un año y medio más tarde, la de X es de 1.300. Esto representa un recorte del 75% de su fuerza laboral. Muchos de esos despidos fueron de altos cargos en Twitter que contaban con bonificaciones extraordinarias que no se pagaron. Ahora Elon Musk ha de responder ante los tribunales por unas indemnizaciones no pagadas que superan los 500 millones de dólares.

Juicio aplazado por unas negociaciones que fracasaron. El juicio al que ahora debe hacer frente Elon Musk debería haberse celebrado en diciembre, pero el tribunal lo aplazó para dar margen a que demandantes y demandado pudieran negociar un acuerdo. La prorroga expiró el pasado martes, por lo que se inicia un doble proceso judicial que tendrá lugar en la corte de Delaware, un campo de juego en el que Elon Musk ya perdió cuando intentó echarse atrás en su compra de Twitter y con la reciente anulación de su retribución de 56.000 millones de dólares de Tesla.

Dos frentes judiciales, mismo motivo. X se enfrenta a dos demandas de sus exempleados. Por un lado, la causa conjunta presentada en junio de 2023 por varios exempleados encabezada por el exingeniero de Twitter Chris Woodfield y Mark Schobinger, exdirector senior de compensaciones de X hasta su salida en mayo. En ella, los demandantes piden indemnizaciones por valor de 500 millones en concepto de impago de los acuerdos de remuneración firmados por Twitter.

Por otro lado, la corte de Delaware dará continuidad al proceso judicial iniciado por otros seis exempleados de Twitter en el que se presentan hasta 14 cargos penales contra Elon Musk y X por fraude, violación de contrato, múltiples violaciones de las leyes WARN estatales y federales e incumplimiento de su acuerdo de fusión con Twitter.

En la demanda se especifica que Elon Musk nunca tuvo intención de cumplir los acuerdos de bonificación de los despedidos. «Está claro que ni Musk ni X Holdings tuvieron nunca la intención de cumplir con esa obligación. En cuanto a las obligaciones de los empleados específicamente, Musk procedió de acuerdo con el principio sobre el que generalmente opera: que cumplir sus promesas contractuales es opcional».

El fuego judicial se extiende a Tesla… Las demandas por incumplimiento de las indemnizaciones por parte de las empresas de Elon Musk no solo vienen por parte de exempleados de Twitter. Una demanda colectiva presentada por casi 6.000 empleados de la planta de Tesla en Fredmont por discriminación y racismo contra sus empleados, según publica Bloomberg, alegando que Tesla aplicaba un trato discriminatorio “»frecuente, continuo… y ocurría en todos los turnos, departamentos y puestos». Un comunicado de Teslacalificó la demanda como un “semillero de desinformación”.

…y faltaba SpaceX. La última en discordia es SpaceX. La compañía aeroespacial debe hacer frente a una demanda por el despido disciplinario de un grupo de empleados firmantes de una carta abierta en junio de 2022, en la que se criticaba la actitud de su jefe calificándola de “una fuente frecuente de distracción y vergüenza” para los empleados.

Sin embargo, la táctica empleada por los abogados de SpaceX no sigue los cauces del resto de pleitos, sino que en este caso han preferido contraatacar y demandar a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), en lugar de atacar a sus exempleados, desactivando de ese modo el recurso. Como informa Reuters, esta parece ser una táctica bastante común en estos casos.

