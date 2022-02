Elon Musk activa el servicio de Starlink en Ucrania tras pedírselo uno de sus ministros por Twitter

En apenas cuatro días la guerra de Ucrania ha dejado ya imágenes devastadoras, como la de cientos de personas refugiadas en los sótanos y túneles del metro de Kiev para protegerse de las bombas. Otras, sin embargo, y sin dejar de ser trágicas, son tan curiosas que difícilmente podríamos haberlas imaginado hace una década. La última la han protagonizado un ministro y el hombre más rico del planeta. El sábado Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania, apeló a Elon Musk vía Twitter para pedirle que preste servicio a su país con Starlink. Horas después, el empresario le confirmaba que ya está activo y se reforzará.

El primero en mover ficha fue el ministro ucranio, que escribía un mensaje pidiendo ayuda a Musk: "Mientras intenta colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Le pedimos que proporcione a Ucrania estaciones Starlink y que se dirija a los rusos cuerdos para que se pongan en pie". La respuesta del fundador de SpaceX y Tesla, diez horas después, era bastante más sintética: "El servicio de Starlink está ahora activo en Ucrania. Más terminales en camino".

Casi de inmediato el Gobierno de Ucrania agradecía el gesto a través de la misma red social. De momento, eso sí, se desconoce cómo de accesible será Starlink en la exsatélite soviético.

Más allá del intercambio de mensajes entre Musk y Fedorov o de que un par de tuits hayan sustituido a las oficinas en las que estamos acostumbrados que se "cocinen" los acuerdos, la decisión del magnate puede ayudar a Ucrania a paliar sus problemas de conectividad.

El país ha visto cómo su servicio de Internet se veía afectado en las áreas del sur y este, donde los combates han sido especialmente intensos. "Si bien no hay un apagón a escala nacional, apenas se tienen noticias de las regiones más afectadas y para otras existe el temor constante de que la conectividad pueda empeorar en cualquier momento, dejando sin acceso a amigos y familiares", explicaba ayer Netboks, organización de monitoreo, a Reuters, que apunta que el viernes la conectividad con el principal proveedor del país llegó a caer brevemente en un 20%.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022