Elon Musk afirma que «la era de los cazas tripulados ha pasado», el futuro son los cazas-dron controlados remotamente

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, indicaba recientemente que «la era de los cazas ha pasado«. En una mesa redonda en el Air Warfare Symposium de Orlando, en Florida, Musk indicaba que «la guerra con drones es el futuro. No es que yo quiera ese futuro, es simplemente que ese es el futuro».

Los pilotos de cazas de combate probablemente no estén muy de acuerdo con esa apreciación, pero lo cierto es que hay ya numerosos proyectos que plantean un futuro en el que la participación de pilotos humanos no será directa, aunque sí siguen siendo parte fundamental de esas operaciones ya que son los pilotos de estos drones los que los controlan remotamente.

El propio Musk iba más allá en sus comentarios y defendía la necesidad de que los Estados Unidos desarrollase una alternativa de este tipo al nuevo Lockheed Martin F-35.

The competitor should be a drone fighter plane that’s remote controlled by a human, but with its maneuvers augmented by autonomy. The F-35 would have no chance against it.

— Elon Musk (@elonmusk) 28 de febrero de 2020