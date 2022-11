Elon Musk anuncia el nuevo Twitter Blue: cuenta verificada con la insignia azul y más por 8 dólares al mes

Twitter cobrará una suscripción mensual para obtener y mantener la insignia azul de cuentas verificadas. Al menos eso es lo que ha anunciado el nuevo dueño y consejero delegado de la red social, Elon Musk. “El actual sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no tiene una marca azul es una mierda. ¡Poder para el pueblo! Blue por 8$/mes”, ha escrito el empresario en un hilo.

La verificación de cuentas será una característica del nuevo Twitter Blue. Se trata de la suscripción mensual de la red social que también se actualizará con otras novedades, pero que aumentará de precio. Actualmente está disponible por una cuota de 4,99 dólares al mes, pero pasará a costar 8,99 dólares al mes “con un precio que se ajustará por país en relación con la paridad de poder adquisitivo”, según Elon Musk.

Con el aumento de precio, Twitter Blue también recibirá otras características. Los suscriptores, además de la insignia azul, tendrán prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas, algo que Elon Musk promociona como un elemento “esencial para vencer el spam y las estafas”. También se podrán publicar vídeos y audios largos, aunque el empresario no especifica la duración límite de estos contenidos.

El nuevo Twitter Blue también llegará con “la mitad de los anuncios” y la posibilidad de eludir el paywall (muro de pago) de los medios de comunicación que lleguen a un acuerdo con la red social. Todas estas características, que todavía no tienen una fecha anunciada de lanzamiento, permitirán que Twitter tenga una fuente de ingresos para recompensar a los creadores de contenidos, según los tweets de Elon Musk.

De momento desconocemos cómo funcionará el sistema de verificación de cuentas de Twitter Blue o si convivirá con algún otro tipo de alternativa. Sí sabemos que el procedimiento para verificar cuentas ha sido criticado, incluso, puertas adentro. En 2017, el consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey, admitió que el sistema estaba “roto” y decidió cerrarlo. Después de cuatro años, en 2021, volvió a estar disponible con algunos cambios, siempre para cuentas de interés público.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022