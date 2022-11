Elon Musk consolida su poder total en Twitter: se nombra a sí mismo CEO tras suprimir al consejo de administración

Parece que Elon Musk no quiere perder ni un solo momento de su tiempo para poner en marcha los cambios que tiene en mente para Twitter. Después de un culebrón que se extendió durante varios meses, el empresario finalmente compró la compañía la semana pasada y despidió a sus máximos directivos. Tres días después de cerrar la operación, el magnate ha efectuado un movimiento que consolida su control formal (y total) de la red social: ha disuelto el consejo de administración y se ha nombrado a sí mismo consejero delegado (CEO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a un documento remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los nueve miembros que componían el consejo de administración de la compañía dejan todos sus cargos “de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión”. Entre ellos se encuentra Parag Agrawal, quien se había desempeñado como consejero delegado de Twitter desde la salida de Jack Dorsey, pero que había sido despedido el jueves por la noche. Con esto, Elon Musk se convierte en la única persona al frente de la compañía, al menos por el momento.

Twitter, sin consejo de administración, por ahora

El movimiento de Elon Musk de disolver el consejo de administración y convertirse en el máximo responsable de la compañía no pasó desapercibido entre los usuarios de Twitter. Fiel a su estilo, respondió a través de la misma red social que se trata de cambios “temporales”, aunque no brindó más detalles. Recordemos que el empresario también está al frente de otras tres compañías (SpaceX, Neuralink y The Boring Company, lo que ha llevado a algunas personas a preguntarse si puede dirigir con efectividad a todas las empresas al mismo tiempo.

Además de los cambios anunciados anteriormente, como el “consejo de moderación de contenidos” y cobrar por mantener la cuenta verificada, Elon Musk ha mostrado interés por revivir Vine, una aplicación de vídeos en formato de Twitter que funcionó hasta 2016. En pleno auge de plataformas como TikTok, según Axios, el empresario habría dado instrucciones a un equipo de la red social en volver a poner en marcha el servicio para finales de este año. Toca esperar para saber qué sucederá en este sentido.

Por último, The Verge señala que Twitter acaba de eliminar una de las principales ventajas de Blue, el servicio de suscripción mensual pensado para los usuarios más asiduos de la red social. A partir de ahora, aunque paguen 3 dólares al mes, ya no podrán leer artículos sin anuncios. Este movimiento, de acuerdo a un correo electrónico enviado a los usuarios y editores, permitirá enfocar “recursos en agregar valor adicional para nuestros miembros”.

Imágenes: Elon Musk (Twitter)