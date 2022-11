Elon Musk negó que fuera a despedir al 75% de la plantilla de Twitter. No mentía: será el 50%

Así lo afirman en Bloomberg, donde fuentes cercanas a este proceso han revelado que Elon Musk está preparando eliminar 3.700 puestos en Twitter, lo que supondría aproximadamente la mitad de la plantilla global de la compañía.

Ni el 75%… Tras reactivar el proceso de compra, una de las primeras medidas de las que se habló para llevar a Twitter a mayores beneficios fue la de reducir su plantilla. Los primeros rumores hablaban de que despediría al 75% de la empresa, aunque el propio Musk indicó posteriormente que esa cifra era imprecisa.

…ni el 20%. Conversaciones filtradas entre el multimillonario y el emprendedor Jason Calacanis apuntaban a una cifra más baja del 20%, pero ahora se vuelve a hablar de ese 50% al que apuntaba hace unos días el Washington Post. Se espera que Musk informe mañana a los afectados por los despidos.

Vuelta a la oficina. Twitter fue una de las empresas que tras la pandemia ofreció a los empleados seguir trabajando desde casa para siempre, pero Musk no es muy amigo de esa medida, y pretende hacer que salvo excepciones todos vuelvan a trabajar en las oficinas de la empresa.

Primero los directivos, ahora los empleados. La llegada de Elon Musk al poder provocó los inmediatos despidos de parte de la cúpula directiva. El CEO, Parag Agrawal y el responsable financiero, Ned Segal, estaban en esa primer grupo, pero más tarde abandonaron sus puestos la CMO Leslie Berland o la Chief Customer Officer, Sarah Personette. El pasado fin de semana algunos mandos medios también han sido despedidos, y ahora parece llegar el turno de los empleados.

A quién despide Elon Musk y a quién no. No está muy claro cuáles son los argumentos que deciden esos despidos. En Bloomberg hablan de cómo Musk ha hecho que ingenieros y mandos de Tesla han revisado las listas y han creado una especie de clasificación que dependía de las contribuciones al código de Twitter durante sus etapas en la compañía.

¿Demasiados jefes? Como indicaba el propio Musk en tono irónico hace unos días, «parece haber 10 personas gestionando por cada persona programando». En The Financial Times publicaban otra teoría: la de que el objetivo era despedir a los que no lo respaldan como líder.