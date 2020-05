Elon Musk reabre su fábrica de Tesla en Fremont y desafía el confinamiento: «si alguien es arrestado, pido ser solo yo»

El condado de Alameda, en California, es donde se encuentra una de las fábrica de Tesla. En Fremont, para ser exactos. Debido a la pandemia del coronavirus, Alameda (y gran parte de la zona de la Bahía de San Francisco) se encuentra en cuarentena y, si bien se esperaba que el confinamiento acabase el 3 de mayo, este ha sido extendido hasta finales de mes. Eso significa que los trabajadores de Tesla no pueden volver a trabajar a la fábrica de Fremont hasta entonces, pero a Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, no le parece bien y ha ordenado reabrir la planta.

Así lo ha hecho saber el CEO de la compañía a través de su perfil de Twitter, donde afirma que «Tesla va a retomar hoy [11 de mayo] la producción contra las reglas del condado de Alameda». Asegura que él también estará en la planta y que «si alguien es arrestado, pido ser solo yo«. Esta decisión llega justo un día después de que Tesla demandase al condado de Alameda por impedir a la empresa volver al trabajo a pesar de que, según Tesla, la fábrica de Fremont entra dentro de la descripción de «negocios esenciales». En concreto, Tesla cita este apartado:

Es un asunto algo complejo, así que vamos a empezar por el principio. Cuando se estableció el confinamiento en la Bahía de San Francisco el 16 de marzo, Tesla siguió funcionando al ser considerada una «empresa esencial». Sin embargo, la oficina del Sheriff de Alameda dijo que no, que no lo era, y que si bien podía mantener unas «operaciones mínimas básicas» (inventario, nóminas y facilitar el teletrabajo, por ejemplo), no podía montar nuevos coches.

Aparentemente, según un correo de Valerie Workman (Recursos Humanos de Tesla), «las personas necesitan acceso al transporte y la energía, y somos esenciales para proporcionarlo«, así que, «como resultado, Tesla y nuestra red de proveedores continuarán las operaciones que respaldan directamente la producción en fábrica, las entregas de vehículos y el servicio». Sea como fuere, la empresa terminó cerrando la fábrica.

Elon Musk ha infravalorado la pandemia en diferentes ocasiones, hasta el punto de que en su perfil de Twitter llegó a decir que «el pánico al coronavirus es tonto». También ha comparado las muertes producidas por el virus con los accidentes de tráfico, asegurando que el riesgo de morir por COVID-19 «es mucho menor que el riesgo de muerte por conducir tu coche de vuelta a casa».

El 7 de mayo Gavin Newsom, Gobernador de California, dijo que el estado de California permitiría a algunas industrias comenzar a operar, incluyendo las fábricas y la logística asociada. Elon Musk respondió al mensaje de Newsom con un «Yeah!!». El problema es que Newsom dijo que las autoridades locales podrían mantenerse más restrictivas que el Estado, y ya sabemos que los condados del área de la Bahía de San Francisco extendieron el confinamiento hasta finales de mayo.

Eso incluye al condado de Alameda, donde se encuentra la fábrica de Tesla, por lo que Tesla, por ahora, no puede retomar la producción. Sin embargo, el pasado 8 de mayo Elon Musk le dijo a sus empleados en un correo interno que Tesla iba a intentar retomar la producción con un 30% de los trabajadores que normalmente trabajan en cada turno. Eso sí, Musk dijo a sus empleados que si sentían «incómodos» al volver a trabajar en este momento, no tenían que sentirse obligados a hacerlo.

El mismo 8 de mayo, Erica Pan, oficial interina del Departamento de Salud Pública del condado de Alameda, dijo que a pesar de que California había relajado las restricciones a nivel estatal, «si hay órdenes locales, lo que prevalece es lo que sea más estricto«. Además, afirmó que «no hemos dado luz verde [a Tesla para volver a la producción] y que «hemos estado trabajando con ellos mirando algunos de sus planes de seguridad. Pero no, no hemos dicho que sea apropiado avanzar».

Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant “Interim Health Officer” of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020