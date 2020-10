Emiratos Árabes es el próximo país en intentar alcanzar la Luna: buscan colocar un rover en la superficie lunar para 2024

La carrera espacial está sumando otro contrincante en estos últimos años: Emiratos Árabes. El país de Medio Oriente, tras lanzar con éxito su sonda espacial dirección a Marte, busca ahora colocar un rover en la superficie lunar. El objetivo es conseguirlo para 2024, pero no va a ser fácil, hasta ahora sólo tres países lo han conseguido con éxito.

No se trata de la primera gran misión espacial de Emiratos Árabes, ese hito corresponde a su misión marciana. La sonda que lanzaron en colaboración con Japón ya está camino a Marte. Y mientras llega planean su próxima misión: conquistar la Luna. Previamente también colocaron a su primer astronauta en la Estación Espacial Internacional.

We are launching the first-ever Arab mission to the moon by 2024. The lunar rover will send back images & data from new sites of the moon that haven’t been explored by previous lunar missions. The gathered data will be shared with global research centers & institutions. pic.twitter.com/b4NQ3reLIq

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2020