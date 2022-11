En 1984 Porsche venció en el Rally París-Dakar. Revivir la experiencia tiene un precio: 300.000 euros

Al filo de cumplir 39 años desde que se alzara con la victoria en el Rally París-Dakar, la competición off-road más famosa del mundo, Porsche anuncia que lanzará una nueva versión totalmente todoterreno de su Porsche 911. Se llamará Porsche 911 Dakar y todo indica que volverá a ser un éxito.





En 1984 se producía en el Rally París-Dakar una de las imágenes más impactantes de la historia de esta aventura. Un Porsche 911 se tragaba dunas una a una hasta conseguir lo que parecía imposible: conseguir la victoria.

La fotografía no podía ser más exótica. Un superdeportivo que en el imaginario colectivo no tenía cabida fuera del asfalto saltando entre las dunas. Arramplando con todo lo que se ponía por delante para llegar a Dakar en el menor tiempo posible.

Un hito del que ya se había avisado en 1978 en el Rally Safari. Seis años antes, los germanos ya habían conseguido que su Porsche 911 volara sobre las pistas kenianas en una de las pruebas de rally más exigentes y duras del mundo. Aquel Porsche 911 con imponentes protecciones en los grupos ópticos delanteros y la decoración de Martini es historia del automovilismo.

El Porsche 911 más aventurero costará casi 300.000 dólares

Porsche ha decidido resucitar este mito bajo el nombre Porsche 911 Dakar, un homenaje al ganador en Dakar que también pasó a la historia por ser el primer Porsche con tracción total, denominado 953. De momento, la producción estará limitada a 2.500 unidades y tendrán un precio de 256.042 euros, a los que habrá que sumar otros 29.729 euros si se opta por el Pack Rally Design.

La idea de Porsche es ofrecer un superdeportivo que también lo sea fuera del asfalto. Aseguran que puede alcanzar hasta 170 km/h de velocidad punta con la suspensión lo más elevada posible, que ya crece en 50 mm si se compara con la máxima ofrecida por un Porsche Carrera con suspensión deportiva y otros 30 milímetros adicionales en los extremos delanteros y traseros.

Como no podía ser de otra manera, se ha pensado en todos los detalles. Neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus (en medida 245/45 ZR 19 en la parte delantera y 295/40 ZR 20 en la parte trasera), con un ancho de dibujo de nueve milímetros, toma de corriente de 12 voltios para los faros del portaequipaje opcional y 42 kg de peso admisible. Incluso se puede pedir en opción con tienda de campaña.

Las prestaciones a la altura de un superdeportivo. Motor de seis cilindros biturbo y tres litros con una potencia de 480 CV que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y puede alcanzar una velocidad punta de 240 km/h. Se combina con caja de cambios PDK de ocho velocidades y, por supuesto, tracción integral con modos de conducción específicos para sus aventuras fuera del asfalto.

Además, el paquete Pack Rally Design simula la mítica decoración de Rothmans, combinando el blanco y el azul y con la inscripción Roughroads, que significa «caminos en mal estado», sustituyendo al nombre de la tabacalera. Además, acompaña el mítico 953 en homenaje al Porsche 911 que cruzó en primer lugar la meta en la ciudad africana.