En busca de la HONORabilidad: tres emocionantes historias (y personas) que usan la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor

Hace ya unos cuantos meses os pedimos a vosotros, xatakeros, que nos contaseis esos proyectos pequeños, locales y HONORables que conocíais y que, mediante el uso de la tecnología, estaban consiguiendo hacer de su alrededor un lugar mejor. Hoy es el momento de daros las gracias, porque sin vuestro apoyo, el proyecto «En busca de la HONORabilidad» no habría sido posible.

Tras muchos meses de trabajo, documentación, carretera, grabación y edición, tenemos el placer de presentar el resumen de este apasionante proyecto, un proyecto que hemos sacado adelante de la mano de HONOR y que demuestra, una vez más, que la tecnología no solo nos hace la vida más fácil, sino que también es capaz de ayudarnos a cambiar el mundo. Estas son las historias de La Exclusiva, Nordesnet y la Escuela de Tenis de Santa Marta de Tormes.

En busca de la HONORabilidad

[embedded content]

Durante la gala de los Premios Xataka Orange 2022 hemos tenido la ocasión de contar con la presencia de Luis, Emilio y Óscar, los tres protagonistas de las tres historias que componen este proyecto. Además de haber recibido un lote de productos HONOR, estos han sido galardonados con el Sello HONOR, un reconocimiento por su labor y por el impacto que están generando a su alrededor gracias a la tecnología.

La Exclusiva

[embedded content]

La primera historia que conocimos fue la de La Exclusiva, protagonizada por Victoria Tortosa y Luis. Se trata de un emprendimiento social que provee a todos los pueblos de Soria en los que ya no hay tiendas o a aquellos hogares donde la edad no permite coger el coche. Todo ello sin que suponga un coste añadido a los usuarios. «Nos encargamos de todo lo que en una capital tenemos al alcance de la mano y en los pueblos no hay», nos explicaba Victoria.

Los pedidos se hacen habitualmente por teléfono, pero ahora también se pueden hacer por WhatsApp. Ahí entra un proyecto hermano de La Exclusiva, «Pixie by La Exclusiva», en el que Luis lleva a cabo formaciones digitales pueblo a pueblo para enseñar a sus habitantes a usar el móvil, la app del banco, acceder a la plataforma de sanidad e incluso a entretenerse. Un proyecto muy HONORable que pone sobre la mesa una idea clara: no hace falta la tecnología más avanzada para generar un impacto positivo.

Nordesnet

[embedded content]

Emilio Ultrilla fue el segundo protagonista de «En busca de la HONORabilidad». Emilio es el fundador de Nordesnet, una asociación sin ánimo de lucro que llevó a pueblos como Cerezo de Abajo, Castroserracín o Navares de las Cuevas fibra óptica cuando nadie quería hacerlo. Y no cualquier fibra, sino fibra de 1 Gbps a través de una instalación en la que todos los vecinos participaron.

Gracias a Nordesnet, hay personas que han podido quedarse en su pueblo y que incluso han podido mudarse y seguir llevando a cabo su actividad profesional. Es el caso de 90 varas, una marca de cerveza artesanal que se ha instalado en Cerezo de Abajo (115 habitantes) o Patricia Díez, trabajadora de Nordesnet, que nos contó que no habría podido plantearse quedarse en el pueblo sin una conexión de calidad. «Nuestra vocación es llegar, conectar y mejorar la calidad de vida de esos pueblos. Lo vamos a conseguir», nos dijo Emilio.

Escuela de Tenis de Santa Marta de Tormes

[embedded content]

Y llegamos así a Óscar Torres y la Escuela de Tenis de Santa Marta de Tormes, provincia de Salamanca. En esta escuela de tenis hay mucho más que tenis, ya que en sus instalaciones se combinan tecnología y deporte de forma completamente altruista para ayudar a muchas personas con discapacidad o algún problema de movilidad reducida. “No hay beneficios aquí, todo se reinvierte en tecnología”, explica Óscar.

En esta escuela se llevan a cabo terapias motóricas, auditivas, vestibulares, etc. Hacen distintas pruebas a los asistentes para, a partir de sus resultados, decidir qué terapia mejorará más rápidamente su desempeño a la hora de hablar o de moverse, por ejemplo. En este proyecto conocimos, por ejemplo, a Cristina, que empezó a asistir hace nueve años y ahora trabaja junto a Óscar ayudando a los niños que asisten a estas terapias.

‘En busca de la HONORabilidad’ es un proyecto de Xataka y Honor en el que buscamos proyectos que usen la tecnología para mejorar el mundo y generar un impacto positivo en su entorno.