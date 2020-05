En China los mensajeros comienzan a usar exoesqueletos para cargar con 50 kg a la espalda como si nada

En China la empresa Ele.me de entrega de comida a domicilio se ha adaptado a los nuevos tiempos: la pandemia de coronavirus ha hecho que sus repartidores tengan que trabajar más que nunca, pero para ayudarles a hacer ese trabajo se las han ingeniado para cargar con más comida en cada trayecto.

De hecho los mensajeros de esta empresa han comenzado a probar unos singulares exoesqueletos para lograr transportar hasta 50 kg de carga sin problemas. El sistema, desarrollado por la empresa USLRobotics de Shanghai, permite a estas empresas facilitar el transporte de grandes cargas sin apenas esfuerzo.

El exoesqueleto desarrollado por esa empresa es especialmente útil para entregas en edificios sin ascensor o en aquellas zonas en las que el acceso de motocicletas o bicicletas no está permitido: con este exoesqueleto es posible que los mensajeros realicen la entrega a pie aunque la carga sea elevada.

Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU

