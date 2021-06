En el mundo de las expectativas vs. la realidad, el juego ‘Mafia City’ y sus fascinantes anuncios (fakes) se llevan la palma

Si sois usuarios habituales de Instagram, Facebook o TikTok, seguramente os hayáis topado más de una vez con el típico anuncio de un juego que dice algo tipo «Solo el 1% de la gente lo resuelve» o que muestra unas imágenes espectaculares para un juego que se llama ‘Araña cuerda héroe hombre: Miami tornillo pueblo‘. Expectativas vs. realidad, por desgracia.

Pues bien, dentro de este fascinante mundo de los anuncios falsos y los juegos desarrollados en Paint hay uno que se lleva la palma: ‘Mafia City‘. Pondría la mano en el fuego porque alguna vez has visto uno de sus anuncios. El título es el clásico juego plantilla de construcción, gestión de recursos y batallas, ¿pero los anuncios? Buah, en los anuncios el juego puede ser lo que quieras.

Pero, pero, pero… ¿y el juego?

En el vídeo que tenéis sobre estas líneas podéis ver casi 36 minutos de anuncios de ‘Mafia City’. Son todos los anuncios publicados hasta el 1 de enero de 2019 y no tienen desperdicio. El primero es sensacional, pero os dejo algunos de los mejores para que os hagáis una idea del temario: 2:40, 4:57, 6:29, 8:56, 10:46, 18:28, 23:48, y 30:40.

Como podemos ver, el juego puede ser lo que queramos, desde una versión de ‘Age of Empires’ hasta un ‘Metal Slug’, pasando por una especie de Watch Dogs o un juego de cartas. Las posibilidades son ilimitadas. De hecho, en algunos anuncios podemos pasar de ser un pandillero al uso con un perrillo a ser el jefe, con su traje y su hombre lobo al lado. PERO ESTE JUEGO LO TIENE TODO.

¿La realidad? Es un juego plantilla como todos los que quieren ser el ‘Age of Empires’ de móvil y no lo están consiguiendo. Tienes una base, slots para construir edificios, tropas y un mundo enorme con otros jugadores a los que debes atacar. Evidentemente, al principio es muy fácil porque todas las mejoras tardan poco y el juego es dinámico, pero desde el principio podemos olernos que el enfoque del juego es pasar por caja para acelerarlo todo.

Capturas del juego (del de verdad).

Durante el gameplay no se ve en ningún momento nada de lo que se muestra en los anuncios. Nada, cero. El juego es sencillo, básico, con una interfaz muy cargada. Los combates no tienen en absoluto nada que ver con los que se ven en los vídeos y no subimos de nivel dándole a nuestros súbditos con una sartén en la cabeza, por desgracia.

Sin embargo, y a pesar de ser un juego que poco, o más bien, nada tiene que ver con los anuncios, lo peta cosa mala. Solo en mayo de 2021 fue descargado más de dos millones de veces y generó 13 millones de dólares en ingresos en Android. En iOS, 300.000 descargas y 12 millones de dólares, según Sensor Tower.

No está nada mal para un juego que, a efectos prácticos, es una skin sobre la plantilla de ‘March of Empires’, ‘King of Avalon’, ‘Game of War’, ‘Lords Mobile’, ‘Mobile Royale’ o ‘Age of Warring Empire’. Estos, sin embargo, no tienen anuncios tan graciosos en los que subimos de nivel disparándole a un banco en llamas mientras expulsa coches y billetes.