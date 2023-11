En plena crisis del teletrabajo, una empresa está rompiendo con la presencialidad al 100%: BlaBlaCar

En los últimos años muchas empresas han renunciado a las ventajas que ofrece el teletrabajo para volver a la oficina, priorizando el presentismo por encima de la flexibilidad. Las políticas de vuelta a la oficina de las grandes tecnológicas han puesto en pie de guerra a sus plantillas, que ven la medida como una vuelta al pasado con un modelo encorsetado y estático.

No obstante, no todas las empresas tecnológicas están dispuestas a desandar el camino del teletrabajo y están optando por mantener una estructura flexible. Ya hemos hablado de decisiones en ese sentido como el caso de Dropbox, que continúa su apuesta por el teletrabajo.

BlaBlaCar es una de las empresas que no quiere renunciar a la flexibilidad que ofrece el formato híbrido y remoto. Hemos querido conocer de primera mano su experiencia preguntando directamente, Vicepresidente de Ingeniería de BlaBlaCar, sobre la apuesta de la empresa francesa por el teletrabajo. Además, queríamos saber su visión sobre las tendencias laborales del momento y cómo las está aplicando una empresa tecnológica como BlaBlaCar.

La compañía francesa de movilidad colaborativa tiene presencia en 22 países y cuenta con una plantilla de 744 empleados distribuidos entre Francia, España, Ucrania y Brasil. La edad media de su plantilla es de 32 años, de los cuales el 50% tiene un perfil técnico y se distribuyen en algo más de 40 equipos dedicados al desarrollo y funcionamiento de los productos y servicios que ofrece la empresa.

Teletrabajo, trabajo hibrido y 100% presencia: un modelo para cada necesidad

El responsable de ingeniería de BlaBlaCar nos ha contado que en 2020, la estructura de la empresa ya era relativamente flexible con respecto al teletrabajo, con algunos puestos que podían desarrollarse en remoto, pero el grueso de la organización de BlaBlaCar se basaba en un modelo presencial al 100%.

“Antes de la pandemia había posibilidad de trabajo remoto una o dos veces a la semana, lo cual era bastante típico en aquella época. Durante la pandemia, pues como el resto de empresas, tuvimos que migrar al teletrabajo como todo el mundo. Ahora nuestra apuesta es, principalmente, por un modelo de trabajo remoto y de trabajo híbrido”, nos explica Víctor Méndez.

Oficinas de BlaBlaCar en París

La apuesta de BlaBlaCar con el modelo de trabajo remoto se adapta a la naturaleza de cada puesto, bajo el paraguas de un programa interno llamado BlaBlaNomad que permite a los empleados acogerse al modelo de trabajo que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades personales, aunque siempre condicionado al puesto de trabajo.

“En BlaBlaNomad damos la oportunidad a todos nuestros empleados de escoger cuál es la modalidad de trabajo que mejor se adapta a su vida. Ofrecemos dos, principalmente: una de trabajo híbrido, que consiste en de 2 a 4 días a la semana presenciales a la semana que se acuerda con cada jefe de equipo y con el resto del equipo. Porque ir tú solo a la oficina sin coincidir con el resto pues tampoco tiene mucha gracia. Y luego tenemos el trabajo puramente remoto, donde la gente escoge dónde trabajar y cómo trabajar. Lo que sí nos gusta es juntarnos de vez en cuando. Aproximadamente una vez al mes o cada dos meses, los equipos se juntan y se mitiga uno de los riesgos de teletrabajo, que es la pérdida de la identidad del equipo y la creación de confianza”, comenta Méndez.

Un estudio elaborado por Microsoft ha concluido que la paranoia de la productividad de los managers y los cargos intermedios, ocasionada por la sensación de pérdida de control sobre el trabajo de los empleados , es uno de los principales motivos sobre los que se asientan la mayoría de las políticas de vuelta a la oficina. Víctor Méndez destaca la importancia de la confianza en los empleados y su talento para desarrollar con éxito su trabajo desvinculándolo de si está haciendo su trabajo en remoto o acude a la oficina a diario.

“Pensamos que los valores que mueven el teletrabajo en general, y a nuestros empleados, encaja muy bien a la filosofía de una empresa de carpooling: flexibilidad y confianza. El rendimiento de los trabajadores, poco tiene que ver con su presencialidad o no. Tiene que ver con su compromiso, con su bienestar, con poder compaginar su vida personal y la laboral y con una buena gestión de objetivos”, señala el directivo.

Vuelta a la oficina en BlaBlaCar… si quieres

No obstante, aunque en BlaBlaCar se valora que cada empleado pueda elegir el modelo de jornada que mejor se adapte a su vida, debe imponerse el sentido común y, para algunos puestos es sencillamente inviable realizar toda o parte de la jornada en remoto.

Víctor Méndez matiza sobre estos puestos presenciales que: “[…] hay algunos puestos muy, muy, muy específicos. Donde se necesita presencialidad por la propia naturaleza del puesto. En Francia, por ejemplo, tenemos un servicio de venta de billetes para el servicio de autobuses. Obviamente, si estás vendiendo tickets en una taquilla no es posible teletrabajar”.

Itziar García, directora de comunicación y relaciones institucionales de BlaBlaCar para Iberia y Latinoamérica, añade que, en función del perfil “impera esa flexibilidad de poder vivir donde se quiera vaya siempre que tenga sentido” y detalla: “en la oficina de Madrid tenemos personas de las oficinas de Ucrania que se desplazaron a España y continúan con el mismo rol. Pero, por ejemplo, tiene sentido que el perfil de Office Manager tenga que venir a la oficina o, como es mi caso, el rol de relaciones institucionales en Iberia tenga que estar localizado en Madrid, porque las reuniones institucionales suelen ser en Madrid”.

Las empresas que han mantenido su apuesta por el teletrabajo como Shopify, destacan que una de las claves es optimizar y adaptar los procesos internos al modelo de jornada. “Para mí, una de las grandes ventajas del teletrabajo, y uno de los grandes potenciadores de su efectividad, es cuando lo combinas con un modo asíncrono de trabajar. Si te llevas los mismos procesos y la misma forma de trabajar que tenías en una oficina a un espacio remoto, lo que va a ocurrir es que te vas a pasar el día en llamadas de Zoom y no vas a ser más productivo”.

Desde BlaBlaCar aseguran que sus procesos internos se resumen en tres etiquetas que indican el carácter de la tarea: Dream, Decidey Deliver. Para generar ideas (Dream), para tomar decisiones (Decide) y para hacer un seguimiento de esas decisiones o proyectos (Deliver).

“Dream es lo que conocemos por brainstorming y la idea de saber cuáles son las opiniones de los demás, los puntos de vista de los demás para enriquecer esa idea. El único objetivo de ese punto es hacer una tormenta de ideas y ver perspectivas distintas a la tuya. En lugar de hacer varias reuniones, resulta mucho más eficiente y mucho más enriquecedor escribir cuál es tu idea y pedir de forma asíncrona al resto del equipo cuál es su opinión y ellos van a enriquecer esta idea. Por no hablar de la inclusividad, y creo que ha pasado tradicionalmente que, en una reunión con personas de distintos departamentos y rangos, al final acaban monopolizando la conversación siempre los mismos. Cuando se hace de forma asíncrona, todo el mundo tiene la misma oportunidad para participar y contribuir, independientemente de su rango o de si es una persona extrovertida o más introvertida”.

El responsable de BlaBlaCar señala que, para las reuniones de tipo “Decide” prefieren adoptar la misma estrategia que usaban Jack Dorsey o Jeff Bezos para sus reuniones, en las que todos los miembros reciben antes de las reuniones toda la información necesaria para tomar las decisiones, por lo que se optimiza el proceso y se reduce la duración de las reuniones.

Los asuntos del tipo “Deliver” muchas veces se resuelven con un simple correo. “En resumen, es cierto que, en determinados ambientes, cuando estás en modo puramente creativo, la presencia en vivo puede ayudar. Pero en general, con un proceso que está muy bien definido, es incluso más eficiente hacerlo de forma asíncrona.”, asegura Méndez.

El cambio del modelo presencial al de trabajo híbrido o teletrabajo pilló a BlaBlaCar en plena construcción de su nueva sede en Paris. Algo que también le sucedió a otras grandes tecnológicas como Google, por lo que hemos preguntado a sus responsables cómo afecta a sus oficinas ese cambio en la modalidad de trabajo híbrido o remoto y si han tenido que modificar o transformar sus oficinas.

“La pandemia nos pilló construyendo la nueva sede. Cuando nos dimos cuenta de la nueva realidad, adaptamos no solo la extensión del espacio de trabajo, sino también el uso de ese espacio. Las oficinas están ahora para la gente que quiera ir, porque no todo el mundo puede o quiere trabajar desde casa. Hay una casuística que puede impedir trabajar desde casa, con lo cual tenemos puestos de trabajo allí. Pero el uso principal de la oficina ha cambiado. Ahora es un espacio de reunión, un espacio de creatividad. Es un espacio de conversación donde la gente debería interactuar. No debería a ir a su puesto de trabajo, ponerse los auriculares y aislarse del entorno. En cuanto a la superficie, la que habíamos diseñado inicialmente estaba sobredimensionada para las necesidades actuales, con lo cual parte de ella se está alquilando a pequeñas empresas a modo de coworking”.

Nuevas oficinas de BlaBlaCar en París

Más allá de la sede central de BlaBlaCar, el cambio de modelo a trabajo híbrido o remoto también ha afectado a otras sedes. En Madrid, por ejemplo, se ha reducido el espacio de oficina para adaptarlo a las necesidades reales de la empresa con un mayor peso del teletrabajo.

Este cambio, también ha propiciado que la compañía se abra a otras fórmulas incluidas en el programa BlaBlaNomad, que no se contemplaban antes de 2020. La compañía utiliza espacios de coworking en ciudades como Lyon o Nantes en los que los empleados que no quieran trabajar en casa disponen de un espacio para trabajar, sin tener que mudarse cerca de una sede de BlaBlaCar.

Predecir el futuro, en un entorno de tecnología es poco menos que una temeridad, pero aún así, le hemos preguntado a Víctor Méndez cuales de las actuales tendencias laborales y tecnológicas serán una realidad a cinco años vista.

El responsable de ingeniería de BlaBlaCar indica que una de las cuestiones en las que más están trabajando es en el bienestar de su plantilla, con alianzas con otras empresas para formarse y prevenir las enfermedades mentales y atajar las desigualdades. A nivel global, la empresa cuenta con un 52% de hombres y un 48% de mujeres, pero en los departamentos más técnicos solo uno de cada cuatro ingenieros es una mujer.

“En cinco años estaremos hablando de teletrabajo. Seguro. Estaríamos hablando un poco más de nuestra fortaleza tecnológica. Aunque para eso no tenemos que esperar cinco años, ya podemos hablar de eso. La principal tendencia que habrá que ver cómo evoluciona el mercado de trabajo híbrido y el modelo 100% en remoto por objetivos. Después en cinco años habrá que ver la evolución de la inteligencia artificial generativa y cómo afecta al mercado de trabajo. Pero bueno, es pronto, muy pronto para decirlo”, vaticina Méndez, apuntando al gran reto tecnológico que está experimentando la compañía con la tecnología Boost que utiliza algoritmos de IA.

El directivo nos cuenta que esta tecnología permite optimizar los viajes no solo uniendo usuarios en el punto de origen y final, sino que aprovecha los puntos intermedios de la ruta para coger o dejar usuarios. “El 45% de los viajes ya utiliza la tecnología Boost. Esto tiene enormes consecuencias para el desarrollo rural, porque estos pueblecitos de otra forma estarían desconectados, por no hablar de las consecuencias para el medio ambiente y demográficas”.

Imagen | BlaBlaCar