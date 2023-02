En su lanzamiento, Bard respondió mal a una pregunta. Acto seguido Google perdía 100.000 millones de dólares

Los errores se pagan, y Alphabet acaba de darse cuenta por las malas. La empresa matriz de Google ha perdido cerca de 100.000 millones de dólares en su capitalización bursátil. El culplable tiene nombre propio: Bard, su competidor de ChatGPT.

Demasiadas dudas. La presentación esta semana de Bard ha sido demasiado ambigua y tímida. Dieron pocos detalles en su blog inicial, y el evento de ayer fue decepcionante porque apenas sí se mencionaron sus opciones y su despliegue. Los responsables de Google apenas sí dieron detalles de su chatbot conversacional, que aparecerá de forma muy limitada en prestaciones y que además previsiblemente tardará semanas en poder ser utilizado de forma completa por todos los usuarios.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

— Google (@Google) February 6, 2023