En Waymo se ven muy por delante en la carrera del coche autónomo y le dicen a Musk que «así no se hace»

A priori uno podría pensar que Tesla está siendo pionera en el terreno de los coches autónomos. Hace poco ofrecían una versión renovada de su teórico sistema de conducción autónoma para ciertos clientes, y los resultados eran, cuanto menos, llamativos. Aunque el sistema era prometedor, también daba sustos preocupantes. ¿Está realmente la empresa tan cerca de lograr ese objetivo?

Para Waymo, no. John Krafcik, CEO de esta empresa, aseguraba que ‘Tesla no es para nada un competidor’ en este terreno, y de hecho según su opinión, la forma de resolver el problema no es la que ofrece la empresa de Elon Musk, para quien Krafcik tenía un mensaje llamativo: «así no se hace».

Queridos señores de Tesla: «así no se hace»

Los comentarios los realizaba Krafcik en una entrevista reciente con la revista alemana Manager. En ella el CEO de Waymo explicaba cómo para ellos la empresa de Elon Musk no era una competidora, y destacaba que su estrategia actual probablemente jamás sería capaz de plantear un sistema de conducción autónoma completo.

«Para nosotros, Tesla no es un competidor, en absoluto«, explicaba». Nosotros fabricamos un sistema de conducción autónoma completo. Tesla es un fabricante de coches que está desarrollando un sistema de asistencia a la conducción realmente bueno».

Aunque Musk ve su sistema de asistencia efectivamente como un sistema de asistencia que en algún momento se convertirá en un sistema de conducción autónoma, Krafcik afirma que eso no es posible. «Al hablar de robustez y precisión, por ejemplo, nuestros sensores son varios órdenes de magnitud mejores que lo que hemos visto en carretera por parte de otros fabricantes».

Sin lídar no hay tutía

Kafcik se refiere, por supuesto, al lídar, ese componente que en Waymo llevan defendiendo como parte fundamental de los coches autónomos y al que Musk nunca le ha dado importancia.

La quinta generación del sistema de conducción autónoma de Waymo se presentó la pasada primavera, y uno de sus componentes clave sigue siendo el lídar.

En Waymo ya probaron una solución similar a la que Musk ahora plantea para sus Tesla. Desarrollaron un sistema de asistencia a la conducción que luego dejaron probar a sus empleados en calles y carreteras. Se dieron cuenta de que los que lo usaban acababan fiándose demasiado rápido del sistema y acababan poniéndose a mirar el móvil o a maquillarse en lugar de vigilar un sistema que no estaba aún probado que fuera perfecto.

Para Waymo no había forma de solucionar eso: el conductor tomaba esos sistemas como pilotos automáticos de los que no preocuparse, y el riesgo que eso suponía hizo que en la empresa cambiaran de enfoque de forma radical.

En su implementación actual ni siquiera ofrecen un coche autónomo que cualquiera pueda comprar: han puesto en marcha un servicio de taxis autónomos que nunca tiene al cliente en el asiento del conductor: allí hay un conductor «de verdad» cuyo trabajo es precisamente vigilar que el sistema de conducción autónoma de los Waymo se comporta como debe.

Según destacaba Krafcik, el trabajo técnico en su software de conducción autónoma está básicamente resuelto, y ahora solo queda llevar esas soluciones al público masivo. Se espera por tanto que los sistemas de Waymo puedan despegar de forma notable en los próximos dos años.

Musk, por su parte, sigue siendo tan optimista como siempre respecto a su teórico sistema de conducción autónoma, del que dijo en diciembre de 2020 que estaba «extremadamente confiado». De hecho prometió ofrecer este sistema a los clientes «en algunas jurisdicciones» a lo largo de 2021.

Sus previsiones en este apartado nunca han sido demasiado acertadas, pero si lo que Krafcik afirma es cierto, esa solución de Tesla jamás podrá llegar a una autonomía completa, algo que Waymo parece tener ya preparado para un despliegue global próximo.

Vía | Ars Technica