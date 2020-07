EncroChat: la Policía europea descifra la extendida red de mensajería encriptada para narcotraficantes y detiene a más 800 criminales

«Los criminales confiaban ciegamente en la criptocomunicación. Era como si estuviéramos en su mesa de discusiones, en directo«, explica Jannine van den Berg, jefa de la policía holandesa. Se trata de una de las grandes operaciones policiales en Europa de los últimos años.

Las fuerzas de seguridad francesas, holandesas e inglesas han trabajado conjuntamente para acabar deteniendo a más de 800 criminales y narcotraficantes. Para lograrlo primero tuvieron que infiltrarse en Encrochat, el servicio de mensajería instantánea encriptado utilizado por miles delincuentes para comunicarse. Una vez descifrado Encrochat, la policía pudo acceder a estos mensajes e iniciar la operación para su posterior detención.

Según describe la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, EncroChat era utilizado por más de 60.000 usuarios de 140 países distintos. Una aplicación de mensajería cifrada utilizada por narcotraficantes y criminales para organizarse. Solo en Reino Unido, la operación ha permitido detener a 746 sospechosos, confiscar unos 59 millones de euros, dos toneladas de drogas y 77 armas.

En el resto de países europeos: Francia, Holanda, Noruega y Suecia se han detenido cerca de 100 criminales y confiscado alrededor de 20 millones de euros en efectivo. Una operación que por el momento ya ha englobado más de 300 investigaciones y no se descarta que el número se incrementa durante los próximos meses, según informa Europol.

Since Operation Venetic began, the NCA, Regional Organised Crime Units and police forces have arrested 746 suspects and seized:

➡️ Over £54million

➡️ 77 firearms

➡️ More than 2 tonnes of Class A and B drugs

➡️ Over 28 million Etizolam pillshttps://t.co/ZPfHhhgmVo pic.twitter.com/d63LKCPR4I

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) July 2, 2020