Energy Sistem Earphones Style 7 True Wireless, análisis: así se comportan estos auriculares inalámbricos de 70 euros

Los Earphones Style 7 True Wireless son los auriculares completamente inalámbricos de diseño intrauditivo más potentes del catálogo de Energy Sistem. La compañía los vende por 69,90 euros y aspiran a ser una opción interesante para los que buscan unos auriculares TWS, pero no están dispuestos a desembolsar cien o más euros en un producto.

En Xataka llevamos ya unos días usándolos para escuchar música, ver películas y vídeos en YouTube para traeros este, el análisis de los Earphones Style 7 True Wireless. Porque no todo iban a ser auriculares de 200 euros, por supuesto. Sin más dilación, comenzamos.

Ficha técnica de los Energy Sistem Earphones Style 7 True Wireless

OPPO ENCO X DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 42 x 17 x 26 mm – 5 gramos

Estuche: 79 x 33 x 30 mm – 38 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 6 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

HSP, HFP, A2DP, AVRCP, aptX COMPATIBILIDAD Android, iOS BATERÍA Auriculares: 40 mAh

Estuche: 350 mAh AUTONOMÍA Auriculares: seis horas

Estuche: 15 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica Qi EXTRAS 1 x micrófono

Control gestual

Detección de posición

Compatible con asistentes PRECIO 69,99 euros

Diseño: bien construidos, pero mejorables en comodidad

Los auriculares Earphones Style 7 True Wireless están hechos de plástico, pero de un plástico que se siente bastante bien en mano. No sucede lo que vimos en los Mi True Wireless Earphones 2 Basic, que dejaban un poco que desear, sino que transmiten robustez. Están bien acabados y son ligeros, pesando cada auricular unos cuatro gramos. Eso sí, son grandotes y, por lo tanto, no precisamente disimulados.

Son unos auriculares muy sencillos. En el mástil no hay nada, mientras que en el cabezal tenemos la superficie táctil para el control gestual (donde está el logo de la marca), el micrófono, el sensor de posición, el LED de estado y el altavoz en sí. Es de agradecer que Energy Sistem haya apostado por las gomillas de silicona, ya que ayudan a mejorar (algo) la cancelación de ruido pasiva y a fijarlos bien en nuestra oreja. Recomiendo encarecidamente probar todas las gomillas incluidas en la caja para ver cuál nos queda mejor, ya que eso se traducirá en más comocidad.

Y hablando de comodidad, debo decir que no son los auriculares más cómodos que hemos probado. La forma y grosor de su cabezal hacen que no se integren bien en el pabellón de nuestra oreja, por lo que pueden llegar a molestar un poquito después de haberlos usado durante un periodo de tiempo prolongado. La gomilla, además, aunque ayuda a fijar el auricular al canal auditivo, no tiene demasiada fricción y se puede apreciar que el auricular se mueve con el paso del tiempo.

No se nos han llegado a caer nunca haciendo deporte o movimientos bruscos, pero sí que hemos tenido que acostumbrarnos a ponérnoslos en su sitio cada cierto tiempo. Francamente, es una pena que estando tan bien terminados, los auriculares no sean tan cómodos como nos habría gustado.

En cuanto al estuche, es bastante largo, pero no demasiado grande. Está igual de bien acabado que los auriculares y al tacto es agradable, aunque su superficie se llena de huellas. Tiene unos LED en la zona frontal que indican el estado de carga, el logo de la marca en la tapa (que tiene un cierre magnético muy fuerte), el USB tipo C en la parte trasera y, algo no demasiado común en estos rangos de precios, base de carga inalámbrica en la zona inferior.

Experiencia: más sencillo, imposible

Los Earphones Style 7 True Wireless son compatibles con Android y iOS. No tienen una aplicación de gestión como tal, sino que en Android, y solo en Android, podemos descargar My Music, que realmente es un reproductor de música con un ecualizador integrado y que adapta la experiencia sonora a cada auricular de la marca.

Es decir, que no podemos actualizar el firmware, modificar los gestos ni nada por el estilo. Además, el ecualizador integrado solo funciona con la música local que escuchemos desde la propia app, pero las modificaciones no se aplican a nivel global, por lo que no funcionará de nada si usamos Spotify u otro reproductor músical. Grosso modo, la app es completamente prescindible.

Un problema añadido de no tener app de gestión es que no podemos conocer el nivel de batería exacto del estuche y de los auriculares de forma sencilla. Cuando la carga de los auriculares es inferior al 10%, estos nos avisan y el LED del cabezal se pondrá de color rojo cuando los metamos en el estuche. Algo parecido sucede con el estuche. Cuando tenga menos del 10% de batería, parpadeará el primer LED y los demás se irán iluminando conforme se complete la carga

Así pues, la experiencia pivota en torno al control gestual que, como decíamos, no es modificable. Las opciones que tenemos son las que podemos ver en la tabla inferior. Funcionan realmente bien y no hemos tenido problemas de toques fantasmas ni nada por el estilo. Aunque no se puedan personalizar, son más que suficientes para controlar la reproducción de música e interactuar con el móvil, así que una de cal y una de arena.

UN TOQUE Izquierda: bajar volumen

Derecha: subir volumen

En llamadas: aceptar llamadas DOS TOQUES Pausar o reproducir canción

En llamadas: colgar llamada TRES TOQUES Asistente de voz MANTER PULSADO Izquierda: canción anterior

Derecha: canción siguiente

En lo referente a la latencia, nos hemos llevado una grata sorpresa al ver que el sonido no tiene retardo de ningún tipo. Los auriculares usan Bluetooth 5 y se nota. Podemos ver películas y jugar sin notar un desfase más alto de la cuenta entre la imagen y el sonido, así que sin problemas en ese aspecto.

Como podemos comprobar, son unos auriculares más bien sencillos, con lo justo y necesario para funcionar de forma solvente. ¿Habría estado bien tener una app de gestión completa con ecualizador global y opción para modificar los gestos? Sí, pero no podemos olvidarnos de que estamos ante unos auriculares de 70 euros.

Calidad de sonido: bien para su precio

Pero vayamos a la madre del cordero, ¿qué tal suenan los Earphones Style 7 True Wireless? Para salir de dudas hemos escuchado música en local y en streaming, siempre a 320 Kbps, que es lo máximo que despacha Spotify, en iOS y en Android. La batería de canciones está compuesta por nuestros títulos favoritos, pero también por una serie de canción base que usamos en todas las reviews, entre ellas ‘Stir it up’ (Bob Marley), ‘You make me feel like a natural woman’ (Susan Wong), ‘Bohemian Rapshody’ (Queen) y ‘Redbud tree’ (Mark Knoplfer).

El sonido, en líneas generales, es suficiente. No tienen unos graves demasiado potentes ni ese efecto «boom» que tanto gusta en las canciones de géneros más urbanos, y los auriculares no son capaces de representar los frecuencias más altas con claridad, algo propio de las canciones de rock. Es un sonido algo plano, pero es comprensible dado el precio y el driver dinámico de seis milímetros que tenemos en el interior.

En resumidas cuentas, podemos decir que son suficientes para escuchar música en casa, ver una peli en el sillón y, de alguna forma, iniciarse en el mundillo de los auriculares completamente inalámbricos. Son, para mi gusto, algo mejores que los Realme Buds Air Neo y los Mi True Wireless Earphones 2 Basic, pero se quedan por debajo de los TicPods ANC de Mobvoi, que todo sea dicho, suben hasta los cien euros. En pocas palabras, son unos auriculares de gama media-baja y se escuchan como tal.

Cuando escuchamos música la experiencia es suficiente, pero con las llamadas es un poquito peor. El sonido de nuestro interlocutor no está mal, pero el micrófono tiene margen de mejora. Nuestra voz se escucha un poco enlatada y con un evidente matiz metálico.

Finalmente, sobra decir que los auriculares no tienen cancelación de ruido activa de ningún tipo, así que si los usamos en la calle o en entornos con mucho viento, el ruido intruso se nos colará. Las gomillas de silicona ayudan a aislar un poquito, pero no hacen magia.

Batería: en la media

Terminamos la review hablando de la batería. Cada auricular tiene en su interior una pequeña batería de 40 mAh capaz de ofrecer entre cinco y seis horas de autonomía, dependiendo del volumen que pongamos y el género que escuchemos. Por norma general, no es complicado alcanzar las cinco horas y media de autonomía con una sola carga. En pocas palabras, los Earphones Style 7 True Wireless están en la parte media de la tabla.

El estuche nos da para cargar los auriculares por completo unas tres veces más, así que el conjunto es de alrededor de unas 20 horas de autonomía combinada, aproximadamente. Cargar por completo los auriculares lleva una hora y media y cargar el estuche dos horas con el cable, porque sí, como decíamos antes el estuche tiene carga inalámbrica (un puntazo para estos rangos de precios), pero es un pelín más lenta.

Energy Sistem Earphones Style 7 True Wireless, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, podemos decir que los Energy Sistem Earphones Style 7 True Wireless son unos auriculares sencillos y aptos para los que busquen una experiencia sonora sin demasiadas pretensiones. Los auriculares tienen margen de mejora en cuanto a comodidad, pero la calidad sonora es la que podemos esperar por este precio y la autonomía está a la par de sus rivales.

Por 70 euros pueden servir para iniciarse en el mundo del sonido inalámbrico, pero siempre y cuando seamos conscientes de que no podemos esperar un sonido de gama alta y cancelación de ruido activa. Si tenemos un presupuesto ajustado, los Energy Sistem Earphones Style 7 True Wireless pueden ser una alternativa a contemplar.

6,8 Diseño7 Calidad de sonido6,75 Ergonomía7 Experiencia de uso6 Autonomía7,5 A favor Su precio.

Más de cinco horas de batería.

El control gestual funciona muy bien. En contra Tienen margen de mejora en lo que a calidad de sonido de refiere.

No tienen una app de gestión.

Podrían ser más cómodos.

Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Energy Sistem. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.