Enséñame la cara para ver que eres tú: lo último de Instagram es pedir un vídeo-selfie para verificar nuestra identidad

En su afán por luchar contras las cuentas falsas, ilegítimas o los bots, Instagram está empezando a pedir a los usuarios que inician sesión en la app que se graben un vídeo-selfie para verificar su identidad.

No se sabe exactamente qué hace que este sistema se inicie, pero según podemos testimonios de diferentes usuarios, parece que salta cuando inicias sesión en un dispositivo nuevo, cuando inicias sesión con la cuenta de Instagram en otra app y cuando tu cuenta ha sido objeto de un comportamiento anormal, como una oleada de «me gusta».

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Desde Xataka no hemos conseguido forzar el lanzamiento de este sistema, pero podemos hacernos una idea de cómo funciona gracias a las capturas ofrecidas por los usuarios. Por un lado, cuando el sistema de verificación facial salta se le indica a la usuario los siguiente:

En este misma pantalla de inicio, Meta asegura que «el vídeo nunca será visible en Instagram y será eliminado en 30 días. Este no utilizará el reconocimiento facial ni recopilará datos biométricos«. Dicho de otra forma, y de acuerdo a Meta, este vídeo solo se usa con fines de verificación y nada más.

Someone liked 65 photos of mine like a maniac on Instagram and it trigerred their bot-detection mechanism.

There you go. Now go mess with people’s accounts and force them to upload a selfie video to Facebook HQ (meta now?) pic.twitter.com/VqBfW9IIiA

— Sonny (@darvi_sh) November 12, 2021