Epic Games compra Bandcamp, la plataforma de música independiente, en un movimiento inesperado

Epic Games ha anunciado la compra de la plataforma de música online Bandcamp. La compañía creadora de Fornite y Unreal Engine ha asegurado que esta adquisición servirá para fortalecer su visión de "construir un ecosistema de mercado de creadores para contenido, tecnología, juegos, arte, música y más".

Cuando se complete la operación, cuya cifra no ha sido revelada, Bandcamp seguirá funcionando de manera independiente y su director ejecutivo, Ethan Diamond, seguirá al mando. Es decir, aunque la compañía se convierta en una subsidiaria de Epic Games, no se esperan cambios en la estructura interna.

El trabajo "detrás de escena" ya ha comenzado

Lógicamente habrá cambios. Como explica Bandcamp, ya se encuentran trabajando "detrás de escena" con Epic para impulsar su desarrollo internacional en varios frentes, entre los que se incluyen aplicaciones móviles, sistemas de pago, herramientas comerciales y funciones de búsqueda.

Bajo la órbita de Epic Games, Bandcamp también buscará expandir su servicio de fabricación y envío de vinilos que ha estado funcionando desde 2019 y se encuentra en pleno crecimiento. Asimismo fortalecerá otros servicios como el de transmisiones en vivo con boletos para artistas.

Por lo pronto se sabe, como se menciona al principio, que este trabajo servirá para crear "un ecosistema ecosistema de mercado de creadores para contenido", aunque no hay demasiados detalles sobre cómo se integrará. En cuanto al movimiento de Epic de comprar empresas que no son de juegos, no es algo nuevo.

En 2019 el creador de Fornite adquirió la empresa de videochat Houseparty, aunque el año pasado anunció su cierre. Ahora, según Epic revela en un comunicado, la compra de Bandcamp fortalece su compromiso con las "plataformas justas y abiertas" que permiten a los creadores "quedarse con la mayor parte del dinero ganado".

Los comentarios de Epic Games sobre las ganancias de los creadores no pueden pasar desapercibidos al recordar su batalla por las comisiones de la Apple Store y su más reciente cruce legal con Google. En Bandcamp los artistas suben su música gratis, fijan sus precios y obtienen un promedio del 82% de los ingresos por venta.

Más información | Epic Games