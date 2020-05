Es 2020 y Netflix, HBO y compañía aún tienen margen de mejora: estas son las opciones que seguimos echando en falta

Salvo que hablemos de las croquetas de mi abuela, todos estaremos de acuerdo en que la perfección no existe. Nada ni nadie es perfecto, y eso incluye a las plataformas de streaming. Que sí, que su funcionamiento básico lo cumplen (eliges un contenido, le das la play y te sientas a verlo), pero siempre hay margen de mejora. Siempre hay algo que se puede añadir para que la experiencia sea más completa y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de las funciones que echamos en falta en las actuales plataformas de streaming.

No vamos a hablar de calidad de imagen o del contenido que se puede encontrar en cada plataforma, porque entonces iniciaríamos una guerra que no acabaría nunca. Vamos a ceñirnos a funciones, a ajustes, a esos pequeños detalles que harían que las plataformas fuesen redondas. Como siempre, los comentarios quedan a vuestra entera disposición para que deis vuestra opinión y aportéis vuestras ideas. Dicho lo cual, vamos al turrón.

Notificaciones de nuevos episodios

Como sabréis, las plataformas de streaming permiten añadir contenido a una lista para tenerlo siempre a mano. Por ejemplo, puedes añadir esa serie de la que todo el mundo habla o esa peli que te llama la atención, pero que ahora mismo es demasiado larga para verla y ya si eso otro día. Eso está estupendo, porque te ahorra tener que buscarla manualmente, pero sería todavía más fantástico si la app te avisase de que una serie que sigues tiene un capítulo nuevo.

Algunas plataformas como Netflix marcan la serie con una insignia roja que pone «Episodios nuevos», pero yo voy más allá. Lo ideal sería que si una serie que estás siguiendo se actualiza, la app te avisase de inmediato con una notificación push, algo tipo «Hay un nuevo episodio de ‘The Good Place’, prepárate las palomitas y échale un ojo». Solo habría que pulsarla y el capítulo empezaría a reproducirse. Fácil, sencillo y útil.

Spotifización

Spotify permite crear listas de reproducción y compartirlas con el resto de personas.

Una de las claves de Spotify está en el aspecto social. Cualquier persona puede crear sus propias listas musicales y compartirlas con el resto del mundo, seguir a artistas o grupos y, en definitiva, participar en la comunidad. Las plataformas de streaming, sin embargo, se han quedado un poco atrás en este aspecto.

Sería muy interesante permitir a los usuarios hacer listas de pelis y series para compartirlas con el resto. Esto cobra particular sentido en las series largas no lineales, como ‘Los Simpsons’. Un usuario docto en la serie de Matt Groening podría hacer una lista con los mejores episodios de ‘Los Simpsons’ y compartirla con los demás. Así ahorraría a mucha gente ver el capítulo ‘Lisa goes Gaga’, el peor valorado de la serie.

También hay mucha gente fan de ciertos actores, actrices o directores de cine/series. ¿Por qué no darles la oportunidad de seguirlos en la plataforma? No hace falta que haya un recuento de seguidores para ver quién es el actor más popular, simplemente que el usuario pueda seguir a Cristopher Nolan o John McAvoy para saber cuándo hay nuevo contenido relacionado con ellos. En Netflix, Filmin y Prime Video es posible acceder al contenido en el que aparece tal o cual actor, pero no seguirlo.

El estado de una serie

Algo así, pero más grande.

Otro añadido que sería de agradecer es saber en qué estado se encuentra una serie. Por ejemplo, que entres a la plataforma, busques X serie y aparezca un rótulo bien grande que ponga «En emisión», «Solo disponible hasta la cuarta temporada» o «Completa». De esa forma, las personas que gusten de ver una serie del tirón podrán saber de antemano qué se van a encontrar.

Yo os hablo a título personal. Soy de los que disfrutan esperando a que lleguen nuevos capítulos, pero no pocos amigos y conocidos prefieren ver una serie cuando está completa. ‘Juego de Tronos‘, por ejemplo. Yo la vi al día, pero algunos amigos prefirieron esperar a que estuviese completa. Con un rótulo como el que planteo, el usuario sabría antes de nada, antes de empezar a ver el piloto, si la serie está completa o no.

Los X-Ray de Amazon en todos lados

X-Ray de Amazon.

Una de las funciones más curiosas que tiene Amazon Prime Video es X-Ray. ¿Para qué sirve? Digamos que estás viendo un capítulo de una serie y lo pausas porque ese actor te suena de algo, pero no sabes de qué. Cuando lo haces en Prime Video, Amazon te muestra una ficha interactiva de los actores que hay en escena en ese momento. Si pulsas sobre su foto, te aparece una pequeña biografía, más fotos y hasta otras películas o series en las que ha participado.

Pero va a más, porque puedes conocer el reparto completo del capítulo y hasta la música que suena. Es más, hay un botón que dice «Saltar a escena» que te permite ver el momento en la que empieza a sonar esa canción. Si junto a ese botón hubiese un enlace a Spotify o Apple Music, ya sería la crema de la crema. X-Ray es, sencillamente, maravilloso, y me encantaría que estuviese disponible en todas las plataformas de streaming.

Puntuaciones y valoraciones para saber qué opina la gente

‘Lisa está Gaga’ es el episodio peor valorado de ‘Los Simpsons’.

Siguiendo con Amazon, cuando buscas un contenido en su plataforma puedes acceder a la valoración que el mismo tiene en IMDb. Tiene sentido, porque IMDb es de Amazon, pero es una forma bastante práctica de darle al usuario una idea de la opinión de la gente. Hay varias opciones para implementar este sistema. IMDb es una, pero también se podría optar por Metacritic, Rotten Tomattoes, Sensacine o FilmAffinity.

Otra forma es mediante un sistema interno que use las valoraciones de los propios usuarios. No hace falta que sea complejo, simplemente un sistema porcentual que indique que al X% de usuarios que han visto tal película o capítulo les ha gustado. Puntito extra si solo deja valorar después de que el usuario haya visto el contenido, ya que así se podría evitar el review bombing.

Si queremos llevarlo más allá, otro añadido interesante serían los comentarios. Es algo que habría que tratar con cuidado, porque la sección de comentarios podría convertirse en un nido de spoilers, pero bien curado permitiría al usuario formar parte de una comunidad, dar su opinión o escribir sus críticas. Incluso podría haber insignias tipo «Crítico experto» o «Fan de Nolan», según el usuario.

Perfiles para todos

Sí, Netflix y Disney+ tienen perfiles y Amazon está en ello, pero la realidad es que no todas las plataformas de streaming tienen perfiles personales a pesar de ser realmente útiles. ¿Por qué? Porque permiten que mis películas de acción y tiros no se mezclen con los musicales o dramas románticos que ve cierta persona, por ejemplo.

Por otro lado, sería interesante poder personalizarlos más. Se me ocurre alguna que otra opción, como listas negras de géneros, actores o directores, y la contraria, priorizar ciertos géneros o personalidades sobre otros. No vamos a decir nombres porque está feo señalar y porque para gustos, colores.