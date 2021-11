Es 2021 y sigue dándome miedo usar espacios en los nombres de ficheros

Saco una captura de pantalla para un artículo como este y el tradicional cuadro de diálogo de la aplicación de capturas me pregunta cómo quiero llamar ese fichero. Normalmente uso una sola palabra descriptiva, pero ¿qué pasa cuando quiero usar dos o más? Ahí viene el problema: el de si usar o no espacios en ese nombre de fichero.

Por lo general, los evito. Es algo extraño teniendo en cuenta que estamos en 2021 y que parece que las antiguas limitaciones en cuanto a uso de caracteres en nombres de ficheros —¿recordáis cuando escribíamos en mayúsculas?— desaparecieron. Y aún así, trato de esquivar el uso de espacios en nombres de ficheros, y parece que no estoy solo.

Precisamente eso mismo mencionaba un usuario en Twitter cuyo mensaje se volvía viral. Muchos de los que contestaban a ese mensaje compartían esa sensación de «mejor no usar espacios», a pesar de que en la mayoría de situaciones eso no sería un problema.

I’m «still afraid to use spaces in file names» years old

— Id with an i (@TheIdOfAlan) November 9, 2021