Es oficial: la PlayStation 5 por fin puede renderizar en 1.440p. Con un «pero»

A finales de julio Sony anunció que la PS5 iba a tener soporte nativo para resolución 1.440p. Esta función llegó primero a la beta y, tras un mes, llega a la versión estable. Efectivamente, los usuarios que tengan una PlayStation 5 en casa estarán recibiendo en estos momentos una actualización oficial que, entre otras cosas, lleva la resolución 1.440p a sus consolas.

Así pues, la nueva consola de Sony ya es capaz de renderizar en FullHD, en 4K y en 1.440p, una resolución cada vez más popular en los monitores gaming. El problema, sin embargo, es que seguimos encontrando el mismo «pero» que tenía la beta: la falta de soporte para VRR.

Nada de VRR si juegas en 1.440p

Tal y como advierte Sony en el comunicado, la salida de vídeo en 1.440p requiere un televisor o monitor de PC compatible con 1.440p a 60 o a 60/120 Hz. Si queremos aprovechar esta resolución, desgraciadamente tendremos que sacrificar el soporte para VRR, que solo funciona en FullHD y en 4K.

Esto prueba una cosa: que Sony ha escuchado las quejas de los usuarios, pero se toma las cosas con demasiada calma. Cuando la compañía anunció que la PS5 no renderizaba a 1.440p, no fueron pocos los que criticaron esta decisión. Ahora llega, sí, pero lo hace sin la sincronización adaptativa, que no es ni nueva ni exclusiva.

Tanto los 1.440p como la sincronización adaptativa llevan mucho tiempo en el mundo del PC. No solo eso, sino que Xbox Series X|S permiten desde su lanzamiento jugar de forma nativa en 1.440p con VRR. Es más, son compatibles con FreeSync.

Así pues, los usuarios de PlayStation 5 han tenido que esperar año y medio para poder jugar en unos 1.440p que, para colmo, llegan a medio cocer. Como hemos dicho en otras ocasiones, estas características no son nada nuevo y lo realmente sorprendente es que no estuvieran implementadas desde el principio.

Además del soporte nativo para 1.440p, Sony ha agregado la posibilidad de buscar en YouTube mediante voz (solo en inglés y solo en Estados Unidos y Reino Unido), las carpetas para videojuegos y más funciones sociales para PS App.

