Es oficial: LG cierra su división de móviles en todo el mundo

Se había rumoreado en alguna que otra ocasión y, finalmente, es oficial. LG, uno de los fabricantes de móviles más longevos, cierra su división de smartphones en todo el mundo. La decisión, exponen desde la compañía, ha sido aprobada hoy por su junta directiva y se hará efectiva el 31 de julio.

Con este movimiento, LG planea centrar sus recursos en otros aspectos y áreas de crecimiento, como los componentes de vehículos eléctricos, robótica e inteligencia artificial, entre otras. ¿Y qué hay de los usuarios que ya tienen un móvil LG? En palabras de la empresa coreana:

«LG proporcionará soporte de servicio y actualizaciones de software para los clientes de los productos móviles existentes durante un período de tiempo que variará según la región»

El adiós de un clásico en la industria

LG lleva desde 2002 lanzando móviles, pero no fue hasta 2009 que la compañía lanzó su primer smartphone, el LG Eve o LG InTouch Max, que corría Android 1.5. Sin embargo, la era del smartphone no le ha sentado demasiado bien a la empresa, que si bien ha tenido unos ingresos sostenidos en el tiempo, ha visto cómo las ventas de smartphones no han terminando de despegar.

LG ha lanzado dispositivos de lo más exitosos, como los LG G2 y LG G3, pero también grandes fiascos a nivel de ventas como el LG G4 y LG G5, especialmente este último, que apostaba por un diseño modular. Desde entonces, LG no ha terminado de dar con la tecla y en sus últimos compases decidió apostar por las pantallas dobles y, más extravagante aún, por las pantallas rotatorias (véase el LG Wing).

En cualquier caso, los móviles de LG no han conseguido competir en un mercado tan competitivo como es el de los smartphones. A día de hoy, la cuota de mercado de LG de aproximadamente un 1,7%, según los datos de StatCounter, y su división de móviles lleva seis años en pérdidas. Quizá sea cierto el dicho de que una retirada a tiempo no es un derrota.

LG Velvet.

En lo referente al actual stock de móviles, el inventario de teléfonos LG seguirá estando disponible para la venta una vez se complete el próximo 31 de julio. Recordemos que la empresa se ha comprometido a ofrecer actualizaciones durante un período de tiempo no determinado, pero qué dependerá de la región. Los detalles relacionados con el empleo se determinarán a nivel local. Según han explicado desde LG:

«En el futuro, LG continuará aprovechando su experiencia en dispositivos móviles y desarrollará tecnologías relacionadas con la movilidad, como 6G, para ayudar a fortalecer aún más la competitividad en otras áreas comerciales. Las tecnologías centrales desarrolladas durante las dos décadas de operaciones comerciales móviles de LG también se conservarán y aplicarán a los productos existentes y futuro».

¿Y el plegable?

Tras esta decisión de LG, queda en el aire qué será del LG Rollable, ese dispositivo plegable que la compañía coreana dejó ver hace algunas semanas. Es el tercer gran lanzamiento de LG, después del LG Velvet y del LG Wing, y visto lo visto parece que se quedará en eso, en un móvil conceptual mostrado brevemente en vídeo durante el CES 2021.

De acuerdo a las filtraciones, este móvil se esperaba para marzo, pero estamos ya metidos de lleno en abril y, hasta ahora, no se ha sabido nada más de él. Tras esa noticia, probablemente nunca lo hagamos.

Más información | LG