Es una de las películas de cine fantástico más originales de los últimos años y puedes verla gratis en la web de TVE

Es complicado describir una película como ‘Border‘ sin fastidiar alguna de sus sorpresas. Propone un acercamiento a la fantasía que a la vez es muy mundano (la protagonista es una mujer de aspecto similar a un Neanderthal que trabaja en Aduanas) pero sobrevuela por todo su metraje un estimulante tono de fascinación por lo maravilloso. Puedes verla, además de en Prime Video, de forma gratuita en la web de RTVE.

Ganadora en la sección Un Certain Regard del festival de Cannes de 2017., está dirigida por el iraní Ali Abbasi aunque la producción del film es sueca. Abbasi ha dirigido otras interesantes películas alejadas del fantástico, como ‘Holy Spider’, y es uno de los directores que han firmado episodios de la nueva adaptación de ‘The Last of Us’ para HBO.

Aquí nos cuenta la historia de Tina, una agente de Aduanas que tiene una capacidad extraordinaria para percibir los sentimientos de quienes le rodean mediante el olfato. Cuando encuentra a un hombre de rasgos físicos similares a los de ella, descubre su auténtica naturaleza mientras se embarca en una investigación criminal que le dirá mucho sobre sí misma.

Con un ritmo pausado y un continuo toque de humor perplejo, ‘Border’ es una pequeña maravilla que combina géneros de forma extraordinaria: su origen nórdico la encamina hacia el thriller sórdido, pero a la vez se recrea en la peculiar naturaleza de sus protagonistas y en la relación que desarrollan. Una sorpresa detrás de otra gracias a un ojo clínico para detectar las fibras de sorpresa en las situaciones más cotidianas y vulgares.