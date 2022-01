eSIM en España: todas las operadoras, dispositivos compatibles, precios y condiciones (2022)

La tecnología eSIM lleva ya unos años entre nosotros. Fue en febrero de 2016 cuando la GSMA publicó sus especificaciones y, desde entonces, diversos dispositivos han adoptado esta tecnología. Sin embargo, no todas las operadoras españolas disponen de eSIM. Se espera que este año haya movimientos en este sentido y, por ello, en este artículo recogemos todas las opciones disponibles a día de hoy.

A continuación, podrás encontrar todas las operadoras que ofrecen eSIM a sus usuarios, sus condiciones y precios. Este artículo se encuentra en constante actualización, por lo que en el caso de que algo cambie o una operadora lance su servicio de eSIM, lo reflejaremos con la mayor brevedad posible. Dicho lo cual, comencemos.

¿Qué es una tarjeta eSIM?

Vodafone

Vodafone ofrece el servicio eSIM con cualquier tarifa. Si tienes una tarjeta SIM física y quieres cambiar a una eSIM, la activación y el cambio de tarjeta no tiene coste. No obstante, si tienes una eSIM y quieres cambiar a una SIM física, el precio a pagar es de cinco euros. Los dispositivos compatibles son los siguientes:

modelos compatibles Apple iPhone XS, XS Max, Xr y superior iPad Pro (WiFi+4g) de 3º generación o superior iPad Air (WiFi+4G) de 3º generación o superior iPad (WiFi+4G) de 7º generación o superior iPad mini (WiFi+4G) o superior samsung Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra Samsung Galaxy S21+5G y S21+Ultra 5G Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra 5G Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G y Galaxy Z Fold3 5G Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Watch google Google Pixel 2 y 2XL

Google Pixel 3, 3XL, 3a y 3a XL

Google Pixel 4, 4a y 4 XL

Google Pixel 5

Google Pixel 6 huawei Huawei P40, P40+ y Mate 40 Pro Huawei P50

Otra opción es que quieras usar la eSIM para tener tu número y tarifa (datos, minutos y SMS) en los otros dispositivos compatibles que tengas, como un reloj inteligente. Para ello es necesario usar el servicio OneNumber. Este es compatible con un máximo de cuatro dispositivos distintos y las condiciones son las siguientes:

Con las tarifas Hogar Ilimitable tienes incluido un OneNumber gratis. Si activas otro OneNumber, lo pagarás a su precio habitual, es decir, cinco euros al mes para smartwatches, tablets y teléfonos secundarios y un euro al mes para Alexa. El primer mes es gratis.

Si activas otro OneNumber, lo pagarás a su precio habitual, es decir, cinco euros al mes para smartwatches, tablets y teléfonos secundarios y un euro al mes para Alexa. El primer mes es gratis. El resto de tarifas incluyen un mes de servicio OneNumber gratuito en cualquier dispositivo conectado. Después tendrás el servicio a su precio habitual, cinco euros al mes para smartwatches, tablets y teléfonos secundarios y un euro al mes para Alexa con el primer mes gratis.

en cualquier dispositivo conectado. Después tendrás el servicio a su precio habitual, cinco euros al mes para smartwatches, tablets y teléfonos secundarios y un euro al mes para Alexa con el primer mes gratis. El servicio OneNumber es una suscripción y, como tal, no tiene compromiso de permanencia.

Otro aspecto a destacar es que no todos los dispositivos son compatibles. De acuerdo a Vodafone, los dispositivos compatibles son los siguientes:

MODELOS COMPATIBLES APPLE Apple Watch (GPS+4G): Series 3 en adelante SAMSUNG Galaxy Watch (4G/LTE) en adelante Otros smartwatches Smartwatches wearOS con 4G Cualquier smartwatch con 4G TELÉFONOS O TABLETS Cuaquier teléfono o tablet con SIM/eSIM ALTAVOCES ALEXA Amazon Echo compatibles con OneNumber

Movistar

Movistar, al igual que Vodafone, permite usar la eSIM tanto en nuestro dispositivo principal como en un segundo dispositivo a través del servicio MultiSIM. La eSIM para el dispositivo principal es gratuita si hablamos de una nueva línea, pero si queremos cambiar nuestra SIM física por una eSIM tendremos que pagar 14,5 euros.

En cuanto a dispositivos compatibles, el listado de Movistar es el siguiente:

modelos compatibles apple iPhone XS, Xr y posteriores iPad Pro y posteriores samsung Familia Samsung Galaxy S20 y S21 Familia Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Fold y Flip Samsung Galaxy Watch y Active2 motorola Motorola Razr Motorola Razr 5G huawei Familia Huawei P40 oppo OPPO Watch xplora Xplora X5 Play

En lo que concierne al servicio MultiSIM, se trata de un servicio que permite tener hasta cuatro tarjetas SIM o eSIM con el mismo número de teléfono y las mismas condiciones de nuestra tarifa. Este servicio consta de una línea principal y hasta tres asociadas y cabe destacar que cada tarjeta asociada tiene limitados los datos a 20 GB (en el caso de que la tarifa sea superior, evidentemente).

El precio del servicio MultiSIM es de ocho euros al mes independientemente del número de tarjetas asociadas y no tiene compromiso de permanencia.

Orange

Seguimos con Orange. Como las dos operadoras mencionadas anteriormente, Orange permite tener la eSIM en el dispositivo principal y/o en los dispositivos secundarios a través del servicio MultiSIM. Para el dispositivo principal, se puede solicitar el cambio de una SIM física por una eSIM y su precio es de cinco euros. Los dispositivos compatibles para líneas principales son los siguientes:

APPLE iPhone XS, XS Max y Xr en adelante iPad mini 2020 Cellular iPad Pro 11 y 12,9 (2019) Cellular iPad Air (2019) Cellular iPad (2019) Cellular Samsung Samsung Galaxy Z Flip, Fold Samsung Galaxy S20 FE, S20, S20 Ultra, Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G Huawei Huawei P40 y P40 Pro Motorola Motorola Razr Google Pixel 3 y 3 XL

Por otro lado, Orange ofrece el servicio MultiSIM, enfocado mayormente a smartwatches. Tanto es así que tiene limitada la velocidad 1 Mbps, una velocidad que, según Orange, es “adecuada para el uso de smartwatches”. El precio de este servicio es de 2,95 euros al mes más cinco euros de cuota de activación. Las condiciones son estas:

Compatible con todas las tarifas (excepto 4G en casa de Orange).

Cuota mensual de la primera MultiSIM a cero euros al mes en las tarifas Love Familia Total, Love Familia Sin Límites, Love Familia Esencial 2017, Love Sin Límites, Go Top, Go Up y Go Play 2017.

Sin compromiso de permanencia.

Si queremos eliminar la limitación de 1 Mbps (por ejemplo, porque queramos usar MultiSIM en una tablet), podemos contratar el servicio MultiSIM Max Velocidad que cuesta cinco euros al mes.

En lo referente a dispositivos compatibles para líneas secundarias, el listado de Orange es el siguiente:

modelos compatibles apple Apple Watch Series 3 (Cellular) en adelante samsung Samsung Galaxy Watch 4G en adelante huawei Huawei Watch 2 montblanc Montblanc Summit 2+ 4G oppo OPPO Watch fossil Fossil Gen5 LTE

Pepephone

Pepephone no tiene servicio multiSIM, sino que simplemente permite al usuario elegir una eSIM en lugar de una SIM física. Así pues, es un servicio pensado por y para smartphones, por lo que aquellos usuarios que tengan un reloj inteligente u otro dispositivo secundario tendrán que esperar.

Los usuarios pueden pedir la eSIM al hacer una nueva alta o una portabilidad. De la misma forma, aquellos que ya tengan una SIM y quieran una eSIM, lo único que deben hacer es pedir un duplicado de SIM. Según Pepephone, su eSIM es compatible con todos los teléfonos que disponen de eSIM.

Yoigo

El caso de Yoigo es similar al de Pepehone. No tiene servicio MultiSIM, al menos por ahora, por la que la eSIM solo es compatible con nuestro dispositivo principal. La eSIM es gratuita para nuevas altas y portabilidades, así como para los ya usuarios. Los que tenga una eSIM física y quieran una eSIM, simplemente tendrán que solicitarla al operador sin coste.

En cuanto a dispositivos compatibles, el listado que ofrece la empresa es el siguiente:

modelos compatibles Apple iPhone 11 en adelante samsung Familia Samsung Galaxy Note 20 Familia Samsung Galaxy S20 Familia Samsung Galaxy S21 Familia Samsung Galaxy Z Fold y Flip Samsung Galaxy Watch4 oppo OPPO Reno6 Pro OPPO Find X3 Pro

O2

O2 es la siguiente operadora que nos ocupa. Como Vodafone, Orange y Movistar, O2 ofrece a los usuarios eSIM y MultiSIM. La eSIM es gratuita para los usuarios de la compañía, así como para las nuevas altas. Según O2, el listado dispositivos compatibles con la eSIM es el siguiente:

modelos compatibles apple iPhone XS, Xr y posteriores iPad Pro (Cellular) y posteriores samsung Familia Samsung Galaxy S20 Familia Samsung Galaxy Note20 Samsung Galaxy Z Fold y Flip Samsung Galaxy Watch y Watch Active2 motorola Motorola Razr Motorola Razr 5G huawei Familia Huawei P40

En lo referente al servicio MultiSIM, O2 permite tener hasta tres tarjetas SIM o eSIM de una misma línea móvil. El servicio tiene un precio de cinco euros al mes independientemente del número de tarjetas adicionales y se puede contratar para cualquier línea móvil de O2 (principal adicional o solo móvil).

O2 no ha revelado los dispositivos compatibles, pero sí menciona expresamente al Apple Watch. No obstante, cabe esperar que sea compatible con cualquier dispositivo que admita eSIM, como una tablet o un reloj inteligente de otra marca que no sea Apple.

Jazztel

Jazztel también dispone de eSIM. Sin embargo, es un servicio pensado para nuestro dispositivo principal, ya que el servicio MultiSIM todavía no es compatible con eSIM. Aquellos usuarios de Jazztel que tengan una SIM y quieran una eSIM, simplemente han de pedir el reemplazo. El coste es de cinco euros.

Jazztel lista en su web los dispositivos compatibles y son los siguientes:

modelos compatibles apple iPhone XS y Xr en adelante iPad mini 2020 Cellular iPad Pro 11 y 12,9 (2019) Cellular iPad Air (2019) Cellular iPad (2019) Cellular samsung Familia Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy Z Fold y Flip huawei Huawei P40 y P40 Pro google Google Pixel 3 y 3 XL motorola Motorola Razr