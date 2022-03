Eso que ves es un joystick de Spiderman, pero hay más guilty pleasures: los "placeres culpables" del equipo de Xataka

Esos 200 Funkos que tienes apelotonados en una estantería. Ese juego que es malísimo para todo el mundo, pero que a ti te tiene enganchado. Esa taza de 100 eurazos que mantiene el café caliente y que te permite ver la temperatura desde tu móvil. Ese curioso joystick (sí, es un joystick y es de un editor de Xataka) de Spiderman que corona este post y otros "placeres culpables" más. Se abre la veda: hoy os confesamos cuáles son nuestros "guilty pleasure", esas cosas que nos gustan pero nos da un poquito de vergüenza reconocer. Por supuesto, te invitamos a dejar el tuyo en los comentarios: saca a relucir tu lado más freakie, que aquí hay confianza.

El placer culpable de José García Nieto:

El placer culpable de Javier Lacort:

El placer culpable de Juanky:

Y, de paso, me estoy haciendo también con algunas que no tuve. Incluso he conseguido el castillo de Grayskull que los Reyes Magos nunca me trajeron. Ya no me divierte jugar con ellas, pero contemplarlas expuestas en una vitrina me trae unos recuerdos a los que no pienso renunciar. Este es mi pequeño placer culpable."

Pero también soy uno de los muchos niños de los 80 que ahora, tras casi cuarenta años de espera, está pudiendo subsanar una de sus deudas infantiles . Y es que estoy aprovechando que Mattel está reeditando estas figuras en la línea ‘Masters of the Universe Origins’ para recuperar todas las que tuve durante mi infancia. Mis dos favoritas son las de He-Man ( 18 euros ) y Jitsu ( 17 euros )

Y lo lamento porque me traen unos recuerdos increíbles de una época que posiblemente no fue tan feliz como me lo parece ahora. Es lo que tiene la memoria: a veces nos ayuda a reconciliarnos con nuestro pasado edulcorando un poco la realidad .

"Formo parte de esa generación cuya infancia discurrió durante la década de los 80, y fui uno de los muchos niños que se rindieron ante la epicidad de He-Man y sus aliados, y, cómo no, también ante la de Skeletor, Hordak y sus secuaces. La faena es que no conservo mis Másters del Universo de los 80 .

Masters of the Universe (Masters del Universo Orígenes) Figura He-Man deluxe, muñeco articulado de juguete, modelo surtido (Mattel GVL76)

El placer culpable de Carlos Castillo:

Primero, con Pokémon: 'Let's Go, Eevee!' ( 49 euros ) (habría preferido 'Let's Go: Pikachu!', pero en su momento no había ninguna oferta interesante), que ha despertado en mí una enorme nostalgia por la saga.

Luego, con los años, la pasión por Pokémon se fue diluyendo y no tuve ningún interés en jugar las demás entregas de la saga; si los ciento y pico de Pokémon originales ya me parecían bastantes, cuando entraron en juego otros cientos de ellos más se me quitaron completamente las ganas de familiarizarme con ellos. Nuevas clases, nuevos nombres, nuevas evoluciones... qué pereza.

"Nací a finales de los 80, y la explosión de Pokémon (tanto la serie como los cromos, las cartas, los videojuegos...) me cogió de lleno en segundo o tercero de la E.S.O . Y claro, a las primeras entregas de Game Boy les eché más horas que un reloj y me tragué religiosamente cada capítulo del anime original.

El placer culpable de Ricardo Aguilar:

Del mismo modo, puedes programar distintos sonidos (pájaros, olas, etc.). Sí, a mí también me sonaba todo muy yogui-zen , pero es sencillamente espectacular el realismo de los sonidos.

El placer culpable de Fabio Rodríguez:

"Lo admito, soy adicto, pero no del tipo de drogas que estáis pensando, sino una (un poco) más sana. Los Warhammers ( 26 euros ). Desde que era pequeño siempre he sentido una atracción irrefrenable por estas miniaturas que te ponen en la piel de un pequeño napoleón para dominar el terreno de juego.

El placer culpable de Antonio Sabán:

Sin embargo, hubo un problema en mi cabeza. Por trabajo tuve que probar durante meses teles de gama alta de Samsung, de 65", y mentalmente algo me hizo click y ya no pude volver atrás. Así que vuelta a empezar con el mismo objetivo, conseguir la tele que me convenciera a 1500€, pero ahora con el reto mayor de que el panel fuera 65" .

"Mi placer culpable es mi tele OLED de 65". Tecnológicamente, desde que era estudiante mi sueño material era tener una buena tele , pero los precios estaban disparados y la tecnología poco madura. Me puse a ahorrar y me fijé que cuando un modelo de 55" me convenciera, esperaría hasta que baja a 1500 euros.

El placer culpable de John Tones:

El placer culpable de Sam Fernández:

Y no me arrepiento ni un poquito, pese a que pueda leerlos en el iPad porque para eso hay apps y servicios de suscripción. Es mi vicio, qué le vamos a hacer . En los últimos meses me he hecho con algunos muy buenos como 'El Tribunal de los Búhos en edición Deluxe' ( 42 euros ), o como los tres tomos de Harleen, la historia de origen de Harley Quinn (Primer tomo 12,30 euros , segundo tomo 11 euros y tercer tomo 12,30 euros ). También he cazado el 'Kingdom Come en edición Black Label' ( 27 euros ) y el 'Daredevil: Born Again de Frank Miller' ( 22,95 euros ). Ahí voy, aumentando colección paso a paso."

"Tengo que confesar que desde hace algunos años me ha dado por el coleccionismo. A mí, que en su día ya regalé un par de cientos de DVDs y que doné 14 cajas llenas de libros a la biblioteca de mi pueblo porque "me pasaba al digital para siempre".

El placer culpable de Yúbal Fernández:

El placer culpable de Gabriela González:

Como quedé con ganas de más y me gustan mucho como se ven los de la colección de cascos, ya he comprado tres de Star Wars en lo que va de año. Ni siquiera me gusta mucho Star Wars, pero los cascos de Lego son geniales , y siempre me ha gustado la estética de las películas. Ya he armado uno de Darth Vader ( 69 euros ) y uno de The Mandalorian ( 59 euros ), ahora voy a por el de Boba Fett ( 59 euros ).

El placer culpable de César Muela:

Lo habitual en los puristas del sonido es cuidar al máximo los equipos (perdóname, compañero Juanky, si lees esto), y es algo que yo también intento hacer, pero cuando hago limpieza general no puedo evitar ponerme temazos de Rocío Jurado, Mónica Naranjo o Cristian Castro a todo trapo y no me avergüenza reconocerlo.

Son de la gama de entrada y un par de ellos se pueden conseguir por unos 300 €, que no es muy caro para lo que cuestan los dispositivos de estudio, pero suenan muy bien, nítidos, con pegada y sin colorear mucho en frecuencias. Me encantan.

El placer culpable de Enrique Pérez:

Me encanta leerlos e imaginarme en esos mundos o preparar supuestas partidas que no siempre llego a hacer. Desde ciencia ficción hasta mundos de fantasía; los libros de rol son mi debilidad a nivel de coleccionismo y frikismo ."

Tengo una colección enorme y desgraciadamente no he podido jugar a todos ellos. Cthulhu, La Leyenda de los 5 Anillos, Cyberpunk 2020, Fading Suns, Transhuman Space, Pathfinder, Fanhunter… tengo prácticamente todos los juegos de rol más conocidos y también he adquirido los libros de algunos juegos más pequeños , sean autores españoles o campañas de crowdfunding.

El placer culpable de Iván Linares:

Nunca me he arrepentido de adquirir un teléfono, admito que lo mío es casi una enfermedad. De hecho, en mi casa hacen el chiste de que más que polvo se acumulan los móviles : basta con abrir un cajón para que salgan tres o cuatro. Yo lo llamo tener experiencia de primera mano.

Siempre me ha gustado la telefonía, he cambiado más de móvil que de pantalones (no es retórica, no). iPhone, Android, Windows Phone nada más salir, he tenido la mayoría de Samsung clave desde el Galaxy S2, los LG hasta que murió su división móvil...

El placer culpable de Frankie MB:

Tengo un millón de pasiones confesas, pero de un tiempo a esta parte solo lleno mis estanterías con una: los libros. En casos realmente concretos compro videojuegos en físico o Blu-Rays, pero donde esté una buen tomo o el crujido del papel al pasar de página que se quiten los docs. Y dentro de este último placer no tan culpable, hay uno que llevo acumulando más de la mitad de mi vida: los libros de arte y diseño de los videojuegos.

Guías de referencia visual editadas con extra de mimo o enormes compendios de imágenes con interesantes anotaciones al margen firmadas por sus autores originales. A veces se trata de libros conmemorativos, como el 'Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia (Deluxe Edition): 30 Years of Sonic the Hedgehog' (51 euros) y en otros casos estudios de diseño como 'How To Make Capcom Fighting Characters: Street Fighter Character Design' (44 euros) o los dos volúmenes de 'The Art of Overwatch' (66 euros).

Hay algunos que son absolutamente imprescindibles, como los cuatro tomos de The Legend of Zelda editados por Norma (28 euros) y hay hasta casos concretos que me sirven de inspiración a la hora de escribir en VidaExtra, como 'El Arte de Atari' (37 euros).

Tengo que reconocer que en mi biblioteca hay un poquito de todo y tengo libros bastante antiguos y verdaderas rarezas. Es tanto una pasión como una colección que disfruto viendo y compartiendo con cualquier curioso que me hace una visita.

Es más, que en la mayoría de ediciones de coleccionista, como la de Elden Ring, se incluya un libro de arte hace que no solo haya comenzado a coleccionar libros: poco a poco también estoy juntado demasiadas baldas y estanterías."